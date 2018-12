Abusos y escraches: "Lo único que funciona se llama denuncia"

La denuncia por abuso sexual contra el actor Juan Darthés, generó un efecto en cadena y comenzaron a multiplicarse a través de las redes sociales y en varios puntos del país, "escraches" contra supuestos abusadores.Pero desde el ámbito legal, advierten que estas publicaciones que rápidamente se viralizan en internet, pueden volverse en contra si previamente no se realiza la denuncia como corresponde, ya sea en Fiscalía, en sede policial o por medio de un abogado.dialogó con la abogada feminista Fernanda Vásquez Pinasco, quien en primer lugar, remarcó que "se requiere de mucha valentía por parte de la víctima para realizar una denuncia cuando hay abuso sexual, porque tiene que volver a repetir todo aquello traumático que le sucedió y no quería que le sucediera".Paso seguido, hizo hincapié en quey esa denuncia se hace en sede de Fiscalía, por medio de una querella o en sede policial. Las personas tienen que saber que si han sido víctimas de un delito contra la integridad sexual (violación, abuso simple, etc)

"No estamos solas, las redes sociales dan respuestas pero no todas"

La abogada indicó que tras el caso de la actriz que denunció a Darthés "hubo muchas consultas porquey acudimos al espacio público para dar a conocer esto. Pero les digo que, todo esto que te sucedió lo podés hacer y lo podés contar en una Fiscalía"."El patriarcado tiene inmensidad de recursos para que quienes somos víctimas luego seamos responsables de ser víctimas. Si te sucedió un hecho aberrante, como es un delito contra tu integridad sexual, debés acudir primero a Fiscalía o a sede policial", remarcó."Cuando el contexto histórico nos da a las mujeres la posibilidad de salir al espacio público, salimos, peticionamos, levantamos la voz y decimos qué nos pasa, pero a su vez,que se abroquela y nos deja en un lugar que no queremos estar", dijo Vásquez Pinasco y hizo hincapié en que "si se realizansin haber tenido el recaudo de haber denunciado puede ser pasible de una querella por injurias o calumnias y se termina desvirtuando aquello que ocurrió".El abuso sexual está tipificado a partir del artículo 119 del Código Penal. "Tocamientos, el, eso también es abuso simple y todo lo que trascienda tu cuerpo no deseado y no querido; el No es No y se termina allí, es abuso; no hay necesidad que sea con acceso carnal para que sea delito. Todo debe ser denunciado, vas a ser escuchada y tu denunciada va a ser investigada", dijo finalmente la letrada.