Se multiplican los "escraches" en las redes y crece el escándalo sobre abusos

Las redes sociales se vieron sacudidas por testimonios de mujeres que relataron haber sido víctimas de abusos, luego de la denuncia de la actriz Thelma Fardín contra Juan Darthés.Más de un centenar de jóvenes de la ciudad de Paraná, fueron denunciados como "abusadores y/o maltratadores",En Paraná, expusieron a hombres con los que tuvieron un grado de relación, los cuales "no entendieron que No es No", y las forzaron en muchos casos, apelando a la violencia.En la tarde y noche de este miércolespor decenas de mujeres, especialmente en su etapa de adolescencia.Sin embargo, por estas horas, el escándalo parece recién comenzar. Aparecieron perfiles para escrachar a los supuestos "abusadores y/o maltratadores"En la ciudad de La Paz, se habilitó una página de las redes sociales, donde escrachan a profesionales, a jóvenes, funcionarios de la fuerza pública, entre otros, pudo conocer, pero se cuentan las traumáticas situaciones vividas por las mujeres que las relatan.En el perfilse puede observar los nombres de los supuestos "abusadores y/o maltratadores" que según los relatos, cometieron algún tipo de abuso contra las mujeres.La ciudad de Concordia también tiene su perfil para escrachar y comenzó a tener gran movimiento este jueves, supo, cuando se ingresa a la cuentay los relatos conmovedores, se pueden encontrar en dicho perfil.Otro de los casos fue el que comenzó a hacer arder las redes sociales en la ciudad de Villaguay y hay consternación por los nombres que aparecen en la lista de supuestos "abusadores y/o maltratadores".y piden que "arda la protesta". Además, la particularidad en la lista de esa ciudad, es que se encuentran