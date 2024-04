Dos motos chocaron en una esquina: “Cruzan como si nada”, dijo vecino

En la tarde de este jueves se produjo un nuevo accidente en la ciudad de Paraná que tuvo como protagonistas a dos motos Honda Titan de 150 cc, y como consecuencia una menor debió ser derivada al hospital San Roque.El hecho se registró en calles Rodríguez Peña y Padre Grella. El rodado que circulaba por la primera arteria lo hacía en sentido este - oeste y el otro en sentido sur - norte por la otra calle y por motivos que se deberán establecer colisionaron al llegar a la intersección.“Cuando llegué vi dos motos tiradas y sobre la vereda una nenita llorando siendo asistida por los bomberos”, contó Daniel Santacruz, un vecino de la zona y acotó que aparentemente los motociclistas no llevaban cascos. Todos recibieron atención y la menor de 5 años fue derivada al hospital San Roque.“Por suerte este accidente no fue grave, pero llama la atención para que las autoridades tomen cartas en el tema”, dijo Santacruz y opinó que en esa esquina “más que semáforos, faltan controles de velocidad porque uno puede ver que los colectivos, autos y motos pasan a gran velocidad”.“Son calles muy transitadas y angostas y no hay prioridad de paso, encima es doble mano. Muchas veces los vehículos, por zafar el semáforo, vienen a alta velocidad y cruzan como si nada, no se fijan”, finalizó.