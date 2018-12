Ola de escraches a supuestos "abusadores" genera conmoción en Paraná

"Los abusadores y acosadores son casi 100"

"Esto es terrible, es algo que no podemos dejar pasar"

A partir de que se hizo público el dramático relato de la actriz Thelma Fardín, que denunció a Juan Darthés por violación, se conocieron testimonios de gran cantidad de jóvenes que sufrieron situaciones similares.En Paraná, a través de las redes sociales, muchas jóvenes contaron y expusieron "a todo aquel que no entendió que el `no´ es `no´" y fue forzada "a hacer lo que no quería". Durante el día se difundieron distintas situaciones que padecieron muchas mujeres, principalmente cuando eran adolescentes.El objetivo es "que se sepa, que no le pase a ninguna más", indica una víctima de abuso.Además, se difundió una lista con nombres de los presuntos "acusados" de distintos acosos y abusos. Son todos jóvenes de entre 18 y 28 años.Zoe, indicó aque "hoy surgieron testimonios de acosos y violaciones que han surgido a lo largo de los últimos años.".. Hay muchas chicas en juicio con sus acosadores", resaltó.Relató que "fui víctima de violencia de género a los 14 años por parte de un novio que tuve en ese momento. Hoy en día me animé a escracharlo, a que la justicia sea social porque la justicia normal no hizo nada. Quedó en manos de nosotras hacer algo. Hubo muchos golpes en la relación, en una ocasión me golpeó en la mandíbula".", dijo.Aseguró que "Varios de esos casos fueron hacia mis compañeras, amigas. Los acosos se producían en todos lados.".Valentina, explicó aque "Tengo muchas amigas que están difundiendo escraches de cosas que les pasaron. Es terrible, es algo que no podemos dejar pasar".En ese sentido, manifestó que ""."Estamos en una época totalmente machista. Hemos logrado cambiar muchas cosas pero quedan muchas cosas que todavía podemos llegar a cambiar. Sé que poco a poco lo vamos a lograr. No tenemos que quedarnos calladas, tenemos que salir a las calles", dijo.Señaló que "".y nos permiten darnos cuentas que muchas veces sufrimos situaciones similares", agregó.

