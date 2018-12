Ola de escraches: Video de los primeros testimonios que revelan denuncias

"Que no le pase a ninguna más"

El dramático y contundente relato de la actriz Thelma Fardín, que denunció a Juan Darthés por violación, causó conmoción en el país y comenzaron a conocerse testimonios de gran cantidad de jóvenes que sufrieron situaciones similares y se animan a denunciarlos.La capital entrerriana. En Paraná, se difundió una lista de los hombres a los que gran cantidad de jóvenes acusan de los hechos mencionados.El objetivo es "que se sepa, que no le pase a ninguna más", indica una víctima de abuso. Además,. La mayoría de ellos, son jóvenes de entre 18 y 28 años, pero también, hay casos que fueron difundidos como casos policiales y que algunos de ellos, quedaron impunes o se le impusieron exiguas condenas.Al mismo tiempo, junto a la, los tremendos testimonios de las mujeres que sufrieron esos hechos y que fueron forzada "a hacer lo que no quería", principalmente cuando eran adolescentes.Mientras la lista de supuestos abusadores "escrachados" crece en las redes, Elonce TV obtuvo los primeros testimonios frente a la cámara y"Cada una empezó a contar su experiencia. Fue decisión de cada una. Los nombres se repiten demasiado.y agregó que "hay algunos casos judicializados, en otros está hecha la denuncia. Hay muchas chicas en juicio con sus acosadores", resaltó.La joven relató que "fui víctima de violencia de género a los 14 años por parte de un novio que tuve en ese momento.y agregó que "nunca superé el miedo, por eso estoy acá denunciando. Junto coraje y me siento muy acompañada", dijo.Aseguró que "conozco a la mayoría de los chicos de la lista. Paraná es chico, nos conocemos entre todos. Varios de esos casos fueron hacia mis compañeras, amigas.".Por su parte, Valentina explicó ade cosas que les pasaron. Es terrible, es algo que no podemos dejar pasar", dijo y agregó que "estamos en una época totalmente machista. Hemos logrado cambiar muchas cosas pero quedan muchas cosas que todavía podemos llegar a cambiar.", remarcó.Señaló que "conozco a todos los chicos que están en la lista de acosadores. Acá nos conocemos entre todos y sé que puedo salir a caminar un día y encontrármelos a todos. Sabiendo las cosas que están pasando da mucho miedo", sostuvo a. El problema es que está interiorizado y naturalizado y no nos damos cuenta hasta que salen los testimonios de otras chicas y