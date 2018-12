Frío inusual en diciembre: El último con temperaturas similares fue hace 47 años

¿A qué se debe?

Suben las temperaturas

Heladas en Buenos Aires

Buzos, pulóveres, pañuelos para cubrir el cuello y hasta con campera. El vestuario no coincide con lo esperado en el arranque del mes en el que llega el verano. Diciembre comenzó con mañanas frescas y temperaturas bastante por debajo del promedio estimado para la época. Hace frío, y el tema se coló en las conversaciones cotidianas., que rondan entre los 18° y los 27° grados respectivamente, según datos del Servicio Meteorológico Nacional (SMN).El sábado pasado, en su día inaugural, diciembre amaneció con 10°C, yDe acuerdo con los registros históricos para la ciudad de Paraná,. Es decir, hace casi 47 años que no hacía tanto frío un 1° de diciembre como ahora, según datos del SMN."Habrá una explicación intraestacional cuando termine el fenómeno, pero no se trata del ingreso de un frente frío que perdura., meteorólogo del SMN. A partir de pasado mañana, el sistema de alta presión comenzará a desplazarse hacia el Este, y eso hará que el viento rote al sector Norte y las temperaturas suban", dijo aA partir del fin de semana, el panorama cambia: el próximo sábado, la mínima será de 12º, pero llegará a los 29° durante la tarde."Otra mañana fresca para la época en varias provincias", tuiteó al inicio de la semana el SMN a través de su cuenta oficial, bajo el hashtag "BuenLunes. Las mañanas atípicas, frescas y ventosas, se repitieron en varias provincias y en el sur de Buenos Aires, se registraron algunas heladas tardías como en Tandil, Coronel Suárez y Pigüé, con mínimas registradas entre los 0° y los 2°.