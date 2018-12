Condenaron a una mujer por difamar a su ex en las redes sociales

La Justicia mendocina condenó a una mujer a indemnizar a su ex marido con el pago de 10.000 pesos, al encontrarla culpable de difamación hacia él y su actual pareja a través de la red social Facebook.



El juez Eduardo Martearena ordenó a Mónica Beatriz Molina, de 50 años, a pagarle 10.000 pesos a su ex esposo, el comerciante Aldo Palacios, además de publicar el fallo durante siete días en Facebook.



Según la denuncia, por varios meses Molina calificó a Palacios en su muro como "rata", "maltratador", misógino", "burro" y "corrupto", mientras que lo acusaba en forma falsa de no abonar la cuota alimentaria a su hija.



Fuentes judiciales indicaron que se trata de la primera sentencia judicial que en Mendoza se pronuncia sobre delitos generados por el uso de las redes sociales.



"Marca un hito en nuestra jurisprudencia respecto a las consecuencias que tienen este tipo de conductas que se han generalizado en las redes sociales y que causan daños psicológicos y morales en las víctimas que sufren este tipo injurias, llamadas 'escraches'", dijo a la prensa local la abogada especialista en derecho informático Bárbara Peñaloza, quien defendió a la pareja afectada.