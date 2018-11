Sigue la búsqueda de Rómula Arrúa: "No sabemos ya más qué hacer", dijo su hija

Policiales La pista que siguen los investigadores para dar con el paradero de Rómula Arrúa

"Te estoy esperando mamá, te estamos esperando todos. Es desesperante, no sabemos ya más qué hacer. Lo único que queremos es que aparezcas", dijo a cámara Gladys Gareis, ansiando que su mamá escuche o vea su conmovedor pedido.

Realizarán marcha para pedir "celeridad en la investigación"

"Ya no sabemos a quién recurrir, nadie nos escucha. Mi mamá era muy de su casa, de hacer las tareas habituales del hogar, era muy de la familia. Sus salidas eran hacia el centro, al médico, a la panadería, a la farmacia, al supermercado. Era todo lo que ella hacía", definió una vez más, en diálogo con, Gladys Gareis, hija de Rómula Arrúa.El director de Investigaciones, Fabio Jurajuría, mencionó ayer aque la mujer realizó una extracción de dinero de un cajero automático. "No sabemos si al momento de irse llevó algo de dinero", indicó la hija de Rómula Arrúa. La mujer de 66 años "llevó su tarjeta de débito, su DNI, como lo hacía a menudo, cuando sale a cualquier lado", expresó Gareis.Destacó que la información de búsqueda de Rómula Gareis ya se ha realizado a nivel nacional. Dijo que se han comunicado con medios de Capital Federal y de Santa Fe.", afirmó Gareis.Al momento de ausentarse de su casa, la mujer "estaba vestida con pantalón negro, remera gris y negra, además de campera gris. Llevaba una cartera negra", según las imágenes que se conocieron de la cámara de seguridad aportadas a la familia.Gareis insistió con que las imágenes en las que se la puede ver a Rómula Arrúa por última vez, "son de una cámara de seguridad que conseguimos nosotros, porque nos movimos. Hay una cámara del 911 en intersección de Galán y Montiel, tendrían que decirnos qué pasó con esa cámara, si ella pasó o no por ahí. Está confirmado que ella abordó el colectivo de la línea 9", afirmó.Y culminó afirmando:dirigiéndose a la comunidad para aportar datos que ayuden a encontrar a Arrúa.Interviene en el caso, la fiscal Sandra Terreno.Rómula Arrúa vive en barrio San Agustín de Paraná. Familiares están muy preocupados y solicitan colaboración de la comunidad que pueda brindar alguna información sobre esta mujer de 66 años.El sábado 3 de noviembre, familiares, amigos y vecinos de Rómula Arrúa realizarán una marcha para pedir "celeridad en la investigación" y por "la pronta aparición de la mujer de 66 años".Se reunirán a las 10:30, en Peatonal San Marín y Urquiza de Paraná.Invitan a la comunidad a sumarse.