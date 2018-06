Aborto: "Falta el voto del Senado o la posibilidad de veto", dijo obispo

El Obispo de Gualeguaychú, Monseñor Héctor Zordán, dijo que todavía "no hay que dramatizar" por la posible ley de aborto, porque falta la opinión de Senadores y queda la posibilidad de un veto presidencial. Zordán reveló que dialogó sobre el tema con algunos legisladores y les entregó un documento de la Iglesia.



El prelado expresó que "no hay que dramatizar demasiado sobre la situación porque faltan varias instancias como es el caso de la Cámara de Senadores que puede votar favorablemente o puede hacerlo en contra de la legalización del aborto y la posibilidad de veto o no del presidente de la Nación. Independientemente de cómo haya sido la votación en la Cámara de Diputados, sus legisladores están divididos por mitades, es decir la mitad a favor de la vida y el resto a favor de la sanción de la ley".



Zordán manifestó que "el hecho de que haya tanta gente que por cuidar una vida, la de la madre, piense en matar otra vida que es la del hijo, me preocupa. Me preocupa que nuestra sociedad piense de esa forma y avale una muerte para defender la otra como una cuestión de salud social o de salud reproductiva. Se ha cambiado nuestra visón de la vida, desde el punto de vista social", supo Máxima Online.



El Obispo de Gualeguaychú agregó que "venimos de una cultura que siempre ha defendido la vida, incluso en el seno materno. He hablado con algunos legisladores y les entregué el documento que hicimos los Obispos de la región sobre el tema y es también el documento que hicimos en la Conferencia Episcopal en nuestra Asamblea plenaria que se celebró en abril, cuyos contenidos son similares".



Respecto del tema de la educación sexual, Zordán afirmó que "no es verdad lo que se dice acerca de que la Iglesia Católica se opone a la educación sexual, aunque si opone a un determinado estilo de educación o a determinadas maneras de llevarla adelante reduciéndola a algunos aspectos".