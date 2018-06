Más de 300 niños de hasta 14 años murieron en accidentes en el país en 2017

Foto: El vuelco de un micro en Mendoza dejó un saldo de 15 muertos

En Argentina 324 niños de hasta 14 años murieron en 2017 en siniestros viales de un total de 5.420 víctimas fatales, reveló un estudio de la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV) divulgado hoy, que registró además que 7 de cada 10 menores de edad que viajan en automóvil no utilizan elementos de seguridad vial o lo hacen de manera incorrecta.



"En Argentina fallecieron 5.420 personas como consecuencia de los siniestros viales en 2017, de los cuales 324 están en el rango etario de hasta los 14 años", según el informe realizado por la ANSV cuyos resultados se presentarán en el Foro Internacional de Seguridad Infantil (FISEVI) el próximo martes y miércoles en el barrio porteño de Recoleta.



En el marco del Día mundial de la Seguridad Vial que se conmemora mañana, en el FISEVI se debatirán las causas de siniestralidad vial en el país y se debatirán ideas con la sociedad civil y empresas privadas participantes.



La ANSV identificó además que en Argentina 7 de cada 10 menores de edad que viajan en automóvil no utilizan elementos de seguridad vial o los usan de manera incorrecta, de acuerdo a datos relevados en 2016.



Con respecto a los niños de hasta 4 años que viajan en vehículos de 4 ruedas, el 46,4% está correctamente protegido con el uso de la silla de retención infantil (SRI) en posición trasera.



Apenas 17,6% de los ocupantes entre 5 y 10 años utiliza el cinturón de seguridad en posición trasera y sólo lo hace 31,3% del segmento entre 11 y 17, según las cifras del organismo oficial.



En lo que refiere al traslado en motos, el estudio reveló que la situación es igualmente preocupante: 7 de cada 10 menores de 18 años no utiliza casco.



A su vez, 7,6% de las motos observadas a nivel nacional trasladaban menores de 16 años, proporción que asciende en el NOA (10,5%) y en el NEA (9,5%), mientras que desciende en AMBA (2,9%) y en la Patagonia (4,8%), manteniéndose alineadas a la media nacional las regiones Pampeana (7,7%) y Cuyo (7,1%).



La Organización Mundial de la Salud y UNICEF señalan que el nivel de desprotección infantil "resulta sumamente preocupantes si se considera que el uso correcto de los SRI reduce las defunciones de los niños y lactantes entre 50% y 70%" y establece que el uso de cascos disminuye la gravedad de traumatismos en 72% y mitiga 39% el riesgo de defunción.