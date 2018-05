Cayó el sospechoso de violar y asesinar a la odontóloga: Lo entregó su mujer

El caso

La violación y el crimen de la odontóloga Silvia Maddalena (38) se comenzó a esclarecer esta madrugada, cuando los investigadores de Alta Gracia, Córdoba, escucharon de la boca de la mujer de Héctor Abel Gómez (24) datos escalofriantes.El círculo sobre el sospechoso se cerró pasado el mediodía, a unos 45 kilómetros de distancia de donde ocurrió el crimen. "Gómez iba en un taxi por la Ciudad de Córdoba cuando vio un control policial, hizo parar el coche y quiso huir corriendo, pero fue detenido", informaron a Clarín fuentes del caso.El detenido trabaja para una empresa constructora de la capital cordobesa y, cuando tenía obra, iba y venía a Alta Gracia. Por eso huyó hacia esa ciudad a buscar donde esconderse.Ahora, está preso a la espera de que la Policía Judicial extraiga muestras de cabellos y saliva para obtener su ADN y cotejarlo con los rastros hallados en el consultorio de Maddalena, donde ocurrió el robo, la violación y el homicidio de la dentista.También los peritos revisarán el cuerpo de Gómez en busca de arañazos. Es que, además de varios elementos que habían sido robados a la odontóloga la noche que la mataron, la mujer del detenido le contó a los investigadores que vio que su marido tenía rasguños.Silvia Maddalena tenía 38 años, era soltera y vivía sola apenas a unas cuadras del consultorio donde la mataron."Fue muy duro su testimonio, como el de los otros familiares del sospechoso que colaboraron con el caso. Moralmente, es loable lo que han hecho", resaltaron las fuentes consultadas.La declaración de la mujer de Gómez y de algunos de sus familiares comenzó ayer a la medianoche y culminó hoy a las 6.Con todos esos datos y algunos de los elementos que había sido robados a la dentista hallados en la casa del sospechoso, el fiscal Alejandro Peralta Ottonello decidió pedir su captura y difundir su foto en los medios para que no tuviera escapatoria.Tras la detención fue notificado de que lo acusan de "robo, abuso sexual agravado y homicidio criminis causa y femicidio" de Silvia Maddalena.Fue el viernes 19 de mayo, a las 19.50, que la odontóloga atendió a su última paciente. Una chiquita que fue acompañada por su mamá. No bien la mujer y la nena se fueron, Silvia aprovechó para ponerse al día con los mensajes y llamados que había recibido en su celular.Una de esas respuestas fueron distintos mensajes de audio con una amiga donde le decía que iba a salir del consultorio a buscar algo al coche, según pudo saber Clarín.Fue lo último que se supo de Silvia. Los investigadores creen que esa fue la ventana que encontró Gómez para atacarla.Es que en base a los testimonios de los familiares, amigos y vecinos de la víctima, Maddalena era muy celosa de su seguridad. No le abría a nadie que no conociera la puerta de su consultorio de avenida del Libertador General San Martín 1019, de Alta Gracia. Por eso tenía un portero visor.Ese detalle hacía suponer a los investigadores que a la dentista la había asesinado alguien conocido. Aunque no descartaban ninguna hipótesis y el hecho de que faltaban algunas pertenencias y la computadora de la odontóloga, abría la chance de que la mujer haya sido interceptada por un tercero.Lo cierto es que a Silvia la mataron entre las 20 del viernes 19 de mayo y las primeras horas del sábado 19. Su papá, que vive y trabaja en la parte de atrás del terreno donde está el centro odontológico, esa noche trágica llegó a su casa y vio que el auto de su hija estaba aún estacionado y que en el consultorio había luz. Pensó que aún seguía trabajando.Al otro día, también notó que el auto seguía en el mismo lugar y el consultorio continuaba con las luces encendidas. Entonces, comenzó a llamar a Silvia y, como ella no respondía, fue hasta el local.Cuando llegó encontró la puerta abierta y el cuerpo de su hija, semidesnudo, yacía sobre el piso del consultorio donde atendía a sus pacientes. Estaba todo revuelto: ella se había defendido del ataque.El viernes 18 de mayo, la odontóloga atendió a su última paciente a las 19.50. Nadie más la vio con vida."Llora y dice que le mataron la hija, nada más", contaría luego una vecina muy cercana a la familia sobre el papá de Silvia.La mamá de la dentista, separada de su marido, estaba de viaje por España y no bien se enteró, regresó a Buenos Aires.