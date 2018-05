Crimen de odontóloga: Un paciente acosador y una toalla, serían las claves

Ese es el cuadro, hoy, de la investigación judicial por el crimen de la odontóloga Silvia Maddalena, de 37 años, que conmueve a Alta Gracia.El fiscal Alejandro Peralta Otonello, a cargo del caso, confirmó ayer que aunque el protocolo formal de la autopsia estará en sus manos hoy, constan evidencias ya de queEl fiscal interpretó que con esas herramientas se avanza sobre la hipótesis de un femicidio. "Porque sería la muerte de una mujer en manos de un hombre en un contexto de violencia", apuntó.La Fiscalía centra por estas horas su investigación en un sospechoso, ya identificado y convocado a Tribunales. Incluso, se le tomaron muestras para cotejar el perfil genético con otras recogidas en el lugar del crimen.Peralta Otonello precisó que"Podría no estar relacionado tanto con la víctima sino con el supuesto autor del hecho", precisó.En tanto, otras fuentes ligadas al caso marcaron que se desvaneció el aporte de las cámaras de vigilancia: hasta ahora las del consultorio de la víctima, las de negocios vecinos y una de la vía pública que fueron revisadas, no arrojarían datos relevantes para la identificación del presunto autor., sobre la muy transitada Avenida del Libertador, en barrio Cámara de Alta Gracia.Tras las declaraciones de familiares que planteaban que la mujer solía ser hostigada por alguien, a través de redes sociales, y que también solía presentarse en el consultorio, sin previo aviso.Silvia les habría confiado a sus familiares que estaba "harta" de ese acoso. Otros apuntaron que ese hostigamiento llevaba ya cerca de un año y que la mujer lo había bloqueado como contacto en sus redes sociales.en el marco del artículo 80 del Código Procesal Penal, junto con su abogada defensora. "No había denuncia previa por el acoso. Esta persona fue convocada para un examen médico, fotografías y un hisopado bucal", detalló el fiscal., ya que según explicaron los amigos y familiares de la odontóloga, esta era muy cuidadosa de su seguridad y solía mirar por un visor antes de abrir la puerta, incluso a sus pacientes.Cuando fue hallada muerta,"Pero no podemos descartar que por algún motivo puntual haya dejado pasar a una persona desconocida, sea por una consulta, alguna atención o circunstancialmente porque haya quedado la puerta abierta", acotó el fiscal a La Voz de Córdoba.Se estima que el hecho ocurrió entre las 20 del viernes 18 y la 1 del sábado 19. La última paciente que se identificó fue una niña que concurrió al consultorio acompañada por su madre y se retiró a las 19.50. La mecánica dental que trabajaba con la odontóloga ratificó que cerca de las 20 eran los últimos turnos que solía dar, por lo que se presume que a esa hora del viernes no esperaba ya a otros pacientes.