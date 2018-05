Pronostican notorio descenso de temperatura en el transcurso de esta semana

"Cielo nublado a parcialmente nublado. Vientos leves o moderados del sector norte" por la mañana y "nubosidad variable" durante la tarde es lo que anuncia para hoy el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) para la ciudad de Paraná , con una temperatura estimada entre 15 y 21 grados.Para mañana, nubosidad variable, tiempo inestable con probables precipitaciones y vientos leves rotando al sur, lo que hará que el tiempo mejore, con descenso de temperatura. y una temperatura que variará entre los 13 y 18 grados.A partir del miércoles se anuncia cielo parcialmente nublado, pero con temepratuaras notoriamente más bajas: Estiman mínimas de entre 8 y 9 grados, mientras que las máximas no superarían los 18.Mientras tanto, tras el inicio de mayo con excesos de lluvias en Entre Ríos, los pronósticos a largo plazo no prevén precipitaciones de importancia para lo que resta del mes. Así lo indica el sitio The Weather Channel.