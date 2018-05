ONG contra el aborto presentará el pañuelo "Provida" en el Congreso

"El pañuelo celeste es un símbolo de identificación de quienes defienden la vida de la madre y del hijo", sostuvieron en un comunicado desde Más Vida, integrante de la red ProVida, que nuclea a más de 100 organizaciones que se oponen al aborto legal.



Según precisaron, habrá un camión de Citizen Go que recorrerá la ciudad con carteles laterales con el mensaje de "salvar la vida de los dos, la madre y el niño por nacer".

"El camión también dirige un reclamo al presidente Mauricio Macri para que cumpla con su palabra, cuando se comprometió a defender la vida desde la concepción", agregaron.

La entidad explicó: "El pañuelo celeste reconoce su origen en 2001, cuando un grupo de mujeres involucradas en el aspecto social de la Nación, decidieron unirse en apoyo a la lucha de las Madres de Plaza de Mayo, de los desocupados y demás población vulnerable".



Más Vida espera que el pañuelo celeste "sea la insignia que identifique a los defensores del derecho a vivir", en contraposición del verde utilizado por las organizaciones que están a favor de la despenalización del aborto.

El pañuelo verde es una marca registrada y un símbolo de la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito desde el plenario fundacional, en 2005.



Desde entonces está presente en las movilizaciones con la inscripción "Educación sexual para decidir, anticonceptivos para no abortar, aborto legal para no morir".

Las organizaciones que reclaman por la interrupción del embarazo hasta las doce semanas de gestación y la cobertura del sistema de salud público suelen realizar "pañuelazos" en el Congreso para reclamar la sanción de la ley.