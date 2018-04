Gualeguaychú pedirá explicaciones al gobierno nacional respecto a nueva pastera

El Intendente de Gualeguaychú, Martín Piaggio dijo a Radio Máxima que espera ser recibido cuanto antes en la Cancillería para recibir la información oficial "que nuestras autoridades nacionales conocen sobre la posibilidad de que UPM instale su segunda planta de celulosa en Fray Bentos". El Presidente Municipal dijo que si se concreta el pedido de audiencia que efectuó el diputado nacional Julio Solanas lo acompañará y sumara a representantes de la Asamblea.



Piaggio se refirió a la situación sobre la eventual radicación de la segunda pastera de UPM en Fray Bentos en el transcurso del programa 'Por la Vida', indicando que "nuevamente y debemos decir también que lamentablemente, nos ha llegado como Gobierno Municipal la misma información sobre la posibilidad de la instalación de la nueva pastera de la empresa UPM a orillas del río Uruguay. En 2016, cuando ya llevábamos algunos meses de asumida la gestión teníamos estas hipótesis dando vueltas de la firme decisión respecto de la instalación de la tercera pastera en Uruguay aunque en ese momento lo que se decía era que se iba a localizar sobre el río Negro".





El Intendente de Gualeguaychú expresó que "ahora, y a medida que nos llegaba información no comprendemos como se puede actuar con tanta impunidad y ejercer un manejo tan liviano de esta cuestión que para todo Gualeguaychú es tan sentida y es de alto impacto. Sabíamos, eso sí debo decirlo, que esa presunta localización de la pastera a orillas del río Negro presentaba algunas dificultades técnicas respecto al acceso a un caudal de agua suficiente para los requerimientos de la planta que pretende instalar UPM. Pero fuimos prudentes porque en ese momento no disponíamos de suficiente información hasta que ahora nos hemos enterado que las autoridades ambientales uruguayas no van a otorgarle a la empresa finlandesa el aval de localización ambiental en el departamento de Durazno".





Piaggio puntualizó que "ante lo que está surgiendo respecto de la eventual ubicación de la nueva pastera en nuestra localidad vecina de Fray Bentos, rápidamente hemos activado diversas consultas. Ya nos hemos puesto en contacto hace días con el Diputado Nacional por nuestra provincia, Julio Solanas. El, por una parte, ya ha solicitado una urgente reunión con la Cancillería para conocer si nuestras autoridades nacionales tienen más información sobre esta situación que preocupa y mucho".





El titular del Ejecutivo Municipal, también recordó que "cuando comenzaron a llegar aquellas primeras noticias sobre una nueva pastera en Uruguay en 2016, fui recibido por la Directora de Asuntos Latinoamericanos de nuestra Cancillería y allí expresé que nuestro país carecía de toda información. Posteriormente a ese encuentro, y en un ámbito más reservado, y con la participación del vicepresidente de la Delegación Argentina en la CARU, el Embajador Eduardo Villalba, se nos dijo que en ese momento no existía ninguna evidencia que motivara nuestra alarma, no obstante lo cual nos iban a mantener informados".





Asimismo Piaggio refirió que "si bien nosotros conocemos el contenido de un documento que la empresa UPM le entregó al Gobierno del Presidente Tabaré Vázquez a finales de febrero, donde aparece un avance potencial sobre una posible instalación en Fray Bentos, no sabemos si la Cancillería o la CARU estén en conocimiento oficial de la existencia de dicho Informe. En esto quiero ser muy prudente y por eso tenemos el deseo con el diputado Solanas de ser recibidos cuanto antes por las autoridades nacionales y también vamos a sumar a representantes de los asambleístas".





En otro tramo de la entrevista, Piaggio puntualizó que "ante la aparición de documentación muy reveladora en la prensa, entendemos que las autoridades del Gobierno nacional también deben haber tenido la oportunidad de acceder a la misma y enterarse de que la empresa finlandesa propone al Gobierno uruguayo instalar su segunda planta en Fray Bentos. Además nos hemos enterado de recientes reuniones que se han celebrado en allí, con participación de funcionarios argentinos por lo que cerremos que nuestras autoridades deben tener una aproximación más detallada sobre la situación".





Luego el Presidente Municipal aseguró que "vamos a actuar con celeridad y también haremos traslado de esta situación a las autoridades de nuestro Gobierno provincial, a quienes, en primer lugar le ratificaremos nuestra posición ante un conflicto que está plenamente vigente y la postura de un pueblo entero que levanta su voz en torno a que UPM cese de funcionar y de contaminar permanentemente el río Uruguay. Y lo vamos a hacer de la misma manera que en su momento lo hicimos contra la derogación de la ley de la madera en Entre Ríos, porque tal como preveíamos hoy los troncos de madera se han transformado en una comodity".





Finalmente, Piaggio aseveró que "no vamos a consentir que se nos lleven el agua y nos dejen más contaminación en una lógica capitalista de saqueo de los recursos y que podemos percibir con todo dramatismo en cómo están dejando a nuestro río Uruguay, invadido de algas, de cianobacterias, arrojando efluentes a temperaturas que no están permitidas. Por algo, las propias autoridades uruguayas acaban de sancionar a UPM por estas barbaridades que cometen".