Cómo programar mensajes de WhatsApp para enviarlos en cualquier momento

Las novedades en WhatsApp no paran de llegar, el servicio de mensajería más popular del planeta se renueva cada vez más con sus nuevas versiones. Aún así, algunas funciones no son posibles desde la misma aplicación como, por ejemplo, el hecho de programar mensajes. Los aniversarios, recordatorios y otros eventos como los cumpleaños a veces necesitan un mensaje más especial y los olvidadizos quizás necesiten de una herramienta extra para que la memoria no juegue una mala pasada.En el universo de las aplicaciones disponibles para la programación de mensajes hay algunas que solo funcionan en Android, otras en iOS y otras en ambos sistemas operativos. Una de las más conocidas es Seebye Scheduler, esta app se descarga desde Play Store y permite programar mensajes de WhatsApp a cualquier hora y en cualquier fecha. Para que esta aplicación pueda acceder al servicio de mensajería instantánea es necesario descargarse, además, la aplicación Messenger API.Cuando ambas aplicaciones estén instaladas en el teléfono, hay que acceder a los ajustes y darle a Messenger API el permiso para entrar a WhatsApp, así, una vez abierta Seebye Scheduler, haciendo click en el símbolo "+" se podrá programar un mensaje para cualquier fecha y hora que se desee. La aplicación permite organizar los mensajes programados por un título y, además, está la posibilidad de escribir la felicitación en cuestión o enviar una imagen.El mensaje preparado para enviar también puede deshacerse e incluso programarse para repetirse en diferentes intervalos de tiempo: cada minuto, por día, por mes o hasta de forma anual. Eso sí, si el teléfono está apagado, el mensaje no se enviará, es necesario que -de hecho- la pantalla esté desbloqueada.Seebye Scheduler es una de las aplicaciones más completas pero solo está disponible para Android. Para el sistema operativo de iPhone existe otra: Scheduled que, aunque no permite el envío de mensajes programados, lanza un recordatorio de la fecha y la hora elegidas para que la memoria no nos deje tirados en una fecha especial. Fuente: (La Vanguardia).-