Denuncian que médicos no matriculados atienden a afiliados de PAMI

El doctor Emilio Bianchi, integrante del Colegio Médico Gualeguaychú, contó que se realizó una denuncia ante la fiscal Lucrecia Lizzi, por práctica ilegal de la medicina.



"La denuncia no es contra Nativus, nosotros estamos diciendo que en esos consultorios hay médicos que no están matriculados. Pedimos la información a la secretaría de Salud y nos encontramos con que hay profesionales que no están matriculados, otros que están matriculados y se ofrecen como especialistas y no tienen título habilitante o no lo han presentado a la secretaría. Esto es una práctica ilegal de la medicina y nosotros tenemos la obligación de denunciarlo porque la ley es pareja para todos. Presentamos la denuncia en Fiscalía, quien tendrá que constatar quienes atienden ahí", expresó.



Bianchi agregó que "esta prestadora le brinda servicio al PAMI pero no cumple con todos los requisitos. Los pacientes nos cuentan a nosotros que no cumplen con las atenciones, pero no somos nosotros los que tenemos que investigar esto. PAMI firmó el convenio y son ellos los que tienen que controlar. Los médicos no están matriculados en nuestra provincia y si no tenés matrícula provincial no podés trabajar en esa provincia. Como en cualquier otra provincia del país, sino estás matriculado ahí no podés trabajar. Esta información es pública y se accede a través de la página de la secretaría de Salud".



El médico hizo referencia también a las irregularidades del convenio, expresando que "lo que nosotros queremos es que la ley sea igualitaria para todos. Hay un montón de irregularidades y esto es fácil de constatar. Solo hay que llamar a la secretaría de contralor profesional. PAMI siempre hace todo eso cuando firma un convenio. Pero como esto fue absolutamente irregular, porque en la empresa esta figuraba gente que hasta está hoy en la conducción del PAMI como socio fundador, esto evidentemente fue una excepción, como sigue siendo una excepción la prestación de rayos X por ejemplo. No tienen donde hacerlo y sin embargo lo cobran porque tienen asignada la cápita de todos los meses y en los últimos cuatro meses no se ha hecho ni siquiera una radiografía de tórax", dijo a Radio Máxima.