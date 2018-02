Video: Hubo incidentes y se suspendió el escrutinio del carnaval de Concordia

El Ente de Carnaval y los representantes de las comparsas Emperatriz, Imperio, Ráfaga y Bella Samba decidieron pasar a un cuarto intermedio el recuento de los puntos acumulados por cada comparsa en las noches de competencia del Carnaval de Concordia. Hubo malestar en el escrutinio y dos comparsas denunciaron en nuestro medio que uno de los jurados tenía "cierta subjetividad" a favor de Imperio.Luego de seis noches marcadas por el éxito, el Carnaval de Concordia se vio empañado en su etapa final, cuando se efectuaba el escrutinio en el Centro de Convenciones, donde debió acudir la Policía. Por tal motivo, cuando las respuestas al planteo de las comparsas no llegaban por parte de quienes corresponde, el Ente de Carnaval y los representantes de las comparsas Emperatriz, Imperio, Ráfaga y Bella Samba decidieron pasar a un cuarto intermedio el recuento de los puntos acumulados por cada comparsa en las noches de competencia del Carnaval de Concordia.

Tranquilizar la situación

Descontento de Ráfaga

Disconformidad de Emperatriz

Ganadores de las motos

La resolución se adoptó en consideración a la necesidad de poder realizar en orden y armonía el escrutinio de los puntos asignados por los jurados a cada comparsa y con la finalidad de preservar la seguridad de quienes participan del acto, teniendo en cuenta que mientras se desarrollaba el mismo varios integrantes y fanáticos de cada agrupación carnavalera se habían reunido en las afueras del Centro de Convenciones y algunos expresaban enérgicamente su disconformidad con los resultados parciales que se iban dando a conocer por los medios de comunicación que seguían en vivo el acontecimiento."El Carnaval de Concordia es un evento que se vive con mucha pasión. A veces, esa pasión y fanatismo hace que sea difícil aceptar que una comparsa o algún rubro sea premiado y otro no obtenga tan buenos resultados. Y cuando se reúne mucha gente de distintas comparsas en un mismo lugar y en una circunstancia como esta, es posible que se genere algún problema", dijo Matías Soto, presidente del Ente de Carnaval."Precisamente, para evitar esto es que las comparsas y el Ente deciden hacer un impasse y continuar el escrutinio en fecha a confirmar. Así vamos a poder hacer todo ordenadamente y la gente va a poder festejar los resultados sin problemas", confirmó Soto."El Carnaval anduvo muy bien, las comparsas hicieron una presentación excelente y el público disfrutó de cada noche. Ahora vamos a tener que esperar un poco más para conocer los ganadores pero es permitirá que la fiesta cierre de la mejor forma posible", concluyó.Desde la comparsa Ráfaga Carina Bradanini manifestó a El Sol que hubo falta de idoneidad en ciertos jurados, "lo veníamos advirtiendo, el carnaval ha crecido mucho pero no podemos entender que existan jurados que nos digan yo nunca vi un carnaval, hay que entender la especificidad de lo que es cada desfile, hubo un jurado que decía que era de Buenos Aires cuando en realidad era de nuestra ciudad y sería anecdótico si tuvo una relación con alguien de una comparsa, pero además había sido maquilladora de Imperio y esto se vio en los puntajes", afirmó.Las denuncias también se expresaron con los puntajes del rubro de baterías, "todo esto desató la bronca de los que entendemos el carnaval, a la suspensión la decidió el Ente, la gente de Ráfaga estaba siguiendo los resultados, y esto nosotros ya lo habíamos advertido".Sofía Gómez fiscal de la comparsa Emperatriz, por su parte fue contundente al denunciar la imparcialidad del jurado. "Lo que acaba de pasar es que en la apertura de los sobres ?como ya se sabía de antemano? el jurado de baterías de la noche número tres ?no sabemos si por relaciones personales o por algo en particular-, de manera alevosa, puntuó en beneficio de una sola comparsa en detrimento de las otras restantes", explicó."En realidad el escrutinio se abrió mal, se tomaron decisiones arbitrarias y estamos disconformes con el Ente de Carnaval, todas las comparsas tuvimos errores pero no se notificaron como debería ser, siempre estuvimos abiertos a subsanar los errores pero nunca tuvimos respuestas, el escrutinio arrancó mal, sabíamos lo que iba a pasar, denunciamos al jurado de la tercer noche y no se nos tomó en serio, ahora se pasó a un cuarto intermedio y los sobres se guardaron, este escrutinio fue escandaloso, son situaciones que se hubiesen evitado", expresó.Con respecto a los jurados indicó que las comparsas no tenían conocimiento de quiénes serían estas personas. "No sabemos que idoneidad tenían quienes venían a juzgar las comparsas, previo al desfile no sabían quienes eran".Por último, indicó que un jurado en especial había tenido cierta animosidad por Imperio, "dicen que tenía una relación con el presidente de Imperio, no me consta pero la animosidad se ve en el puntaje".En la última noche del Carnaval, Gisela Grión de la provincia de Córdoba y Yamila Suárez, integrante de la Comparsa Ráfaga fueron los ganadores de las motos 0km que se sortearon entre el público.Además se entregó 1 moto 0km a cada comparsa para que la sorteen entre sus integrantes y colaboradores y se donaron 3 sillas de ruedas al Consejo Municipal de Discapacidad. Los números ganadores del sorteo fueron: 4292 (Gisela Grión) y 4051 (Yamila Suárez). Fuente: (Diario El Sol)