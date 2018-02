Por qué el martes 13 es considerado "un día de mala suerte"

es un viejo dicho que aún está vigente y más un día como hoy, martes 13 de febrero de 2018. Si eres supersticioso este día tratarás de alejarte lo más que puedas de los gatos negros y las escaleras.Pero alguna vez te detuviste a pensarHay muchas explicaciones para esta creencia, dos de ellas tienen que ver con el cristianismo, una de ellas afirma que en la Última Cena los apóstoles junto a Jesús sumaban trece. En la Biblia, específicamente en el libro de la Apocalipsis en el capítulo 13 se habla del anticristo y la bestia. Fuera del ámbito religioso, en el tarot el número 13 simboliza la muerte, así lo afirma una publicación del medio argentinoEsas podrían ser algunas de las razones por las que los supersticiosos le temen al 13 pero qué tiene que ver el martes en todo esto. Aunque rastrear el origen del temor a este día en específico es complicado -ya que existen muchas leyendas al respecto- la respuesta podría estar en España y las guerras de este país en contra de los musulmanes allá por el Siglo XIII, ya que un martes toda una población de, en ese entonces, el Imperio Español fue eliminada durante la guerra, según el Diario ABC de España. Aunque hay una leyenda mucho más antigua que nació en la Edad Media. En aquella época la humanidad estaba muy influenciada por la observación de los astros. Una de estas estrellas era el planeta Marte, que era conocido como: 'el pequeño maléfico' ya que estaba relacionado con la guerra, destrucción y sangre. Con los años el cuerpo celeste le daría el nombre al día de la semana.Entonces al unir ese día 'maléfico', el martes, con el 13, conseguimos una fecha que llena de temor para quienes creen en las supersticiones. Temer al martes es más común en Grecia, España y en países de Sudamérica, entre ellos Argentina, Chile, Venezuela y Ecuador. Pero no en todo el mundo es así, en Estados Unidos, por ejemplo, el día de terror es el viernes 13, inclusive existe una película 'macabra' que tiene como título esta fecha. Aunque en otros países como Italia, el día de las supersticiones es el viernes 17.Y para perder el miedo a este tipo de fechas lahabló con un astrólogo y una numeróloga. Robert Currey, astrólogo de Equinos Astrology, aseguró que desde el punto de vista científico no hay porque preocuparse por el viernes o el martes 13 ya que estas fechas en la antigüedad tenían relación con el movimiento planetarios y las fases de la luna, pero ya no es el caso.Por su parte, la consultora en numerología Sonia Ducie afirma que el 13 "tiene que ver con la transformación y el cambio", pero concluye que la energía es neutral y que dependen de nosotros como la transformamos. Así que, si quieres casarte o embarcarte estás en todo tu derecho, feliz martes 13.