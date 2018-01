Jorge Rojas fue la atracción de una noche emotiva en el Festival de Diamante

Predio repleto

Paisana Nacional 2018

Canto y emoción festivalera

El Mago del Charango

Rojas emocionó a todos

"Es un placer volver"

Gira despedida

Más de 18.000 personas en la noche del sábado, donde la jineteada también mostró sus mejores reservados y los aplausos no se hicieron esperar en el Campo Lisardo Gieco.La jornada comenzó desde muy temprano con el Desfile de Agrupaciones Tradicionalistas por las calles de Diamante, encabezado por la Agrupación Tradicionalista Punta Gorda.Los vecinos apostados en las veredas celebraban los colores de la tradición que tiñeron las calles diamantinas. Las mejores galas para un desfile que año a año aumenta la cantidad de Agrupaciones participantes. Esta vez fueron alrededor de 80 Agrupaciones Gauchas y más de 1.500 caballos que finalizaron su recorrido, ya caída la tarde en el Campo Lisardo Gieco. Seguidamente se hizo entrega de distinciones a las Agrupaciones presentes, con la participación del Presidente Municipal, Prof. Lénico Aranda; el Ministro de Agroindustria de la Nación, Dr. Luis Miguel Etchevehere, y la Vicepresidente Municipal, Arq. Lelia Recalde.Un predio repleto de público se aprestaba a disfrutar de una noche única, el tiempo acompañó desde el comienzo y se presentaron las tropillas entabladas que ofrecerán su espectáculo de entrevero, la noche del lunes.Era el tiempo de las primeras montas y los Bastos se toparon con las primeras campanas brindando un total de 39 montas puestas. En tanto que en la segunda rueda, la clina limpia se afianzó en la noche y fueron 38 reservados para la clasificación.Cerca de las 22:30 horas, los conductores de la noche, Pablo Markocich y Carolina Dumé, abrieron el escenario para presentar al Ballet Diamante Baila con más de 200 jóvenes diamantinos que honran nuestra Patria. Con pañuelos en alto se despidieron al ritmo del Pericón Nacional atravesando las plateas colmadas de gente.Seguidamente vino la elección de la Paisana Nacional 2018, donde se coronó a María Ferreyra, en representación de la Agrupación "Costumbres de mi viejo" de Diamante. La Primera Paisana fue Cintia Centurión de la Agrupación "Flor del Ceibo" de Crespo y como Segunda Paisana, Alexia Ricle, perteneciente a la Agrupación Tradicionalista "Punta Gorda".Un sentido homenaje y reconocimiento a la trayectoria y aporte a la cultura diamantina y entrerriana de dos grandes exponentes de nuestra tierra, Don Hipólito Sosa y Rubén Cuestas recibieron una placa recordatoria de manos del Intendente Lénico Aranda.Abriendo la tercera noche en cuanto a lo musical, Sol "La Cunyta" Vázquez, la ganadora del Pre Diamante interpretó canciones de su autoría y grandes éxitos del folclore nacional."Estoy muy feliz de estar en Diamante" manifestó emocionada la joven artista ante el público, que la aceptó y acompañó mediante palmas y aplausos. "Muchas gracias a ustedes por las palmas" sentenció reiteradas veces, reconociendo el continuo apoyo de los presentes.Luis Velázquez "El Mago del Charango" nuevamente en Diamante, a pedido del público que lo ovacionó en la edición anterior del Festival, subió al escenario Carlos Santa María para brindar parte de su repertorio e interactuando constantemente con los presentes, sumó los aplausos de la noche.El artista jujeño lleva 34 años con la música, ha sabido tocar con músicos de renombre y actualmente deleita al público con su virtuosidad para tocar el charango, característica que lo ha llevado por Argentina y el mundo."Feliz de volver y rencontrarme con amigos, un año después de tocar aquí por primera vez" se confesó ante el público.El artista neuquino, Jorge Rojas, fue la figura central de la noche en Diamante y ante un público femenino que lo aclamaba desde las plateas, tribunas y cada rincón del Campo Martín Fierro, presentó su espectáculo Aniversario como solista.Con un show que duró aproximadamente hora y media, Rojas demostró que su música no pierde vigencia, mantiene al público de siempre y suma nuevos seguidores, gracias a su versatilidad musical que le permite perdurar en el tiempo."Gracias Diamante, es un placer volver y rencontrarme con este público increíble" resaltó en el escenario Carlos Santa María. Haciendo un repaso por sus canciones más destacadas, las cuales formaron parte de los más de 10 años de carrera solista, brindó al público de Diamante, un espectáculo de altísimo nivel. Hubo momentos de baile, energía y de intimidad con los presentes."Vuelvo, porque después de tanto amar y ser querido no me podía resignar a ser olvido" entonó a viva voz y represento el sentimiento mutuo con los presentes que no lo dejaron cantar solo en ningún segundo, retribuyendo que la espera valió la pena.El momento emotivo de la noche lo tuve cuando cantó junto al público sus clásicos "No saber de ti" y "Desde que no estás aquí". Como así también al cantar "La vida" junto al coro de señas "Mensajes al viento" de Diamante.Un músico completo que se mantiene al margen de los géneros y ofrece una interpretación profunda de las canciones más añoradas y le imprime un sonido universal a su actual banda.Un hijo de Diamante vuelve a la tierra que lo consagró. El "amigo de las aves" Rubén Cuestas, cantor, compositor, ilustrador y entrerriano; emocionó con sus cancionero popular, recorriendo sus más conocidos poemas hechos canción, que representan a la cultura, la tradición de la Provincia y envían mensajes de concientización sobre el cuidado de las especies autóctonas y los espacios verdes."Agradezco a Dios que me permita estar con ustedes" dijo conmovido Cuestas. Esta es su gira de despedida y como no podía ser de otra forma, Diamante era un lugar donde no podía no decir "hasta siempre".

El cierre a la madrugada

Sin separarse de su acordeón, Mariela Campodónico, la joven nacida en Gualeguay se situó en el centro del escenario "Carlos Santa María" para brindar un espectáculo intimo para los presentes, de complicidad, casi un acústico.Para cerrar la noche, Milagros Caliva, con su bandoneón extendiéndose como una parte más de su cuerpo, la joven bonaerense se presentó por segundo año consecutivo en el escenario Mayor de Entre Ríos para acaparar la atención del público, quienes entre murmullos resonantes aprobaron su presentación en la Gran Fiesta Gaucha."El chamamé para nosotros es un estilo de vida, lo tenemos incorporado desde muy chicos" destacó la artista, quien desde los 7 años dio cuenta de su talento e incursionó en la música.