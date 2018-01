Familiares de víctimas de la explosión en cerealera exigieron justicia

Sociedad Trabajadores heridos en explosión de cerealera tendrán una lenta recuperación

"Queremos justicia y que esto vuelva a pasar, la inseguridad que hay en ese lugar es impresionante", dijo Blanca Velásquez, madre Jesús Zárate (35), un obrero accidentado en la explosión."Hay gente que está muy grave, han tragado humo caliente, murieron dos personas, y por qué tiene que quedarse todo el mundo callado", se preguntó la mujer.En esa línea, señaló: "A esta gente no les importa, por supuesto que sabían, se hubiese podido prevenir, vos no podés tener un lugar con tanta inseguridad. Y tener un bomba de tiempo".La concentración se realizó este miércoles en las puertas de la cerealera de origen chino en la localidad de Puerto General San Martín, donde familiares de los obreros accidentados se manifestaron con carteles y bombos en reclamo de justicia y seguridad."Mi hijo Jesús me ha contado que casi todos los días había focos de incendio, que los apagaban ellos mismo, sin darse cuenta del peligro que estaban corriendo", agregó.Jesús Zárate tiene dos hijos de seis y cuatro años, trabajaba en la planta a través de una contratista y el miércoles pasado cumplió 35 años cuando fue alcanzado por la onda expansiva de la explosión.Actualmente está en la unidad de quemado del Sanatorio Británico de Rosario con quemaduras muy profundas que comprometieron sus brazos, la espalda y parte de la cara.Por su parte, Gladys Frutos, una vecina de la planta cerealera, narró que al momento de la explosión sintió que el techo de su casa "se venía abajo y el estruendo fue enorme"."Venimos a apoyar la protesta y le pedido de seguridad porque es tan grande que convierte lo que paso en un asesinato y no en una tragedia", enfatizó.