Está "nivelado" el adolescente al que la obra social le negó el traslado

Sociedad Adolescente necesitaba traslado a Buenos Aires y su obra social se lo negó

Agustín Pereyra, el chico de 13 años al que su obra social le negó el traslado a Buenos Aires tras haber sufrido un derrame cerebral, permanece internado en el Sanatorio Anchorena y según confirmó su padre, "ya está nivelado"., al tiempo que detalló que "el traslado fue sin complicaciones".Agustín está siendo atendido "en una terapia intensiva geriátrica" y la "verdad que te da una tranquilidad en el lugar donde está", puntualizó su padre. Subrayando que su evolución dependerá "de muchos factores".Según había indicadoel enojo del hombre radicaba en que desde la obra social Unión Personal le habían prometido el traslado de su hijo pero no cumplieron. "Me mintieron, me dijeron que lo iban a llevar en avión, que le iban a conseguir una ambulancia, y no fue así. Tuve que buscar por mis propios medios para que lo trasladen", se quejó Pereyra.El hombre apuntó a las promesas incumplidas de parte de la obra social, tanto en el traslado a través de un supuesto avión sanitario, como las desinteligencias a la hora de coordinar la logística con el sanatorio donde actualmente está el joven."Era para estar hace días acá", se quejó el padre de Agustín."Fueron momentos muy difíciles, me ganó la desesperación", reconoció, al rememorar que enfrentó a los responsables de la obra social, en una actitud agresiva. "Me comporté muy mal, casi arranqué una baranda e incluso llegó la policía", indicó.En ese sentido, reiteró que "ellos no me consiguieron el traslado, lo tuve que traer yo", puntualizó a