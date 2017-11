Adolescente necesitaba traslado a Buenos Aires y su obra social se lo negó

Agustín Pereira es alumno de la escuela secundaria superior Nº 1 Cesáreo Bernaldo de Quiros. "El lunes pasado se descompuso en el establecimiento, comenzó con dolores, vómitos y convulsiones, fue derivado inmediatamente al Sanatorio Garat, en el cual fue atendido por la obra Social Unión Personal. Se le detectó una arteria tapada, un derrame cerebral, en situación muy delicada", comenzó indicando Martín Pereyra, papá del adolescente, supo Elonce.com.



Pereyra, con mucho enojo, relató: "Me dijeron hace 48 horas que tenían el traslado para mi hijo. Pero me mintieron, me dijeron que lo iban a llevar en avión, que le iban a conseguir una ambulancia, y no fue así. Tuve que buscar por mis propios medios para que lo trasladen".



El chico, fue trasladado a Buenos Aires esta tarde. Padres ayudarán a la familia Los padres de los compañeros de Agustín, del segundo año de la Escuela Bachillerato Artístico "Cesáreo de Quirós" Nº 1, el domingo 3 realizarán un venta de tortas. Desde las 17, en la Casa de Piedra. Lo recaudado será entregado a la familia de Agustín Pereyra.



"El dinero que se recaude será entregado en ayuda a la familia de Agustín, ya que gastaron lo poco que tenían, teniendo además que pedir prestado, para pagar la ambulancia, que la obra social le negó", afirmaron. Elonce.com.