Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Hasenkamp exige renuncia de comisión directiva

Al cuerpo activo de Bomberos Voluntarios de Hasenkamp lo componen 16 personas, más algunos otros, en reserva. El cuartel funciona desde 2012. Se encuentra ubicado en calle doctor Elver.Desde este mediodía, los miembros del cuerpo activo de Bomberos de esa localidad se manifiestan para hacer conocer a la población respecto del pedido de renuncia de la comisión directiva actual de la asociación, presidida por Cristian Ariel Molina.En este sentido, manifestaron que la actual comisión directiva "ha difamado al cuerpo activo y ex directivos de la comisión directiva, menoscabo de la estructura jerárquica que da forma al cuerpo activo y a todos los bomberos de la República Argentina, degradación del personal jerárquico con antigüedad de entre 15 y 7 años, ante los nuevos bomberos, intromisión en la ética, la moral y la religión, provocación de la acefalía en el cuerpo activa, dada la remoción del cargo al Jefe Federico Díaz, y cambiando la Jefatura al subcomisario Rubén Monzón, de manera chabacana y poco clara, sin sustento legal", de acuerdo al comunicado enviado a Elonce.com.Aclararon que, "por unanimidad el cuerpo activo ha decidido funcionar bajo la jefatura de Monzón, por una cuestión operativa, pero a sabiendas que legalmente la CD no siguió el protocolo de elección de un jefe, con el vacío legal que en cuanto a responsabilidades, genera esto".Asimismo, denuncian, "ineficiencia en las tareas contables y administrativas, dado que el cuerpo activo viene subsanado estas falencias desde que asumió esta comisión directiva, pero no todas ya que se perdió el acceso a fondos provinciales en una suma de pesos $72.725".Además de, "la no entrega en tiempo y forma de la última rendición de fondos de subsidios nacionales instrumentados pro el Ministerio de Seguridad de la Nación, con resolución 949/2016 por la suma de 284.134,51, con fecha límite en el día 30/10/2017. Esto le puede costar a la institución el recibir fondos por una suma que supera el millón de pesos en 2018", agregan.No obstante esta manifestación pública, aclararon que siguen cumpliendo con sus tareas, como de costumbre.