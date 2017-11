Entre Ríos es una de las zonas del mundo con más rayos: Cómo protegerse

Precauciones y medidas frente a la actividad eléctrica

Tanto la República Argentina como una buena porción de Sudamérica son consideradas regiones altamente pobladas por tormentas eléctricas. De acuerdo a estudios científicos, la Cuenca del Plata , es la segunda región con más caídas de rayos al año en el mundo. Por eso, hay que tomar precauciones en caso de que se presente el fenómeno.Si hablamos de rayos, estamos en presencia de una tormenta. Hacen falta varios ingredientes para poder tener este fenómeno: aire inestable, gran cantidad de humedad y un mecanismo de ascenso de aire. Pero ¿qué son y cómo se forman los rayos?Pueden aparecer en el interior de una nube de tormenta (rayos intra-nube) o entre la nube y el suelo (rayo nube-tierra). Por encima de los 5000 metros de altura, las gotas de agua congeladas y los cristales de hielo en la nube chocan y se rompen al frotarse entre sí, cargándose de energía. Las intensas corrientes de aire separan las cargas eléctricas, llevan las positivas a la parte superior de la nube y negativas a la base, lo que induce una carga positiva en la superficie de la Tierra (los opuestos se atraen )En condiciones normales, el aire es un buen aislante de electricidad. Pero cuando tenemos una nube cargada, aumenta el potencial eléctrico dentro de la nube, y entre la nube y la superficie de la Tierra. Cuando la diferencia de potencial o "voltaje" es muy grande, el aire comienza a conducir electricidad y se abre camino por un canal conductor por el que pasa esta enorme cantidad de electricidad.Ahora bien, estar hablando de los rayos implica por obviedad a los truenos., pero el relámpago que vemos es luz y el trueno es sonido. Ambos son ondas, pero en el aire,. Por lo tanto, cuando más lejos estemos del lugar de impacto, más tardará en llegar el sonido, mientras que la luz lo hace casi instantáneamente. ¿Y por qué lo escuchamos? La expansión del aire generada por el rayo juega un factor clave para la generación del trueno. Aunque no lo crean, el aire que rodea al rayo alcanza una temperatura cercana a los 50.000ºC, incrementando 100 veces la presión y ocasionando una onda expansiva que da lugar a lo que escuchamos y conocemos como trueno. O sea que, literalmente, se puede decir que el rayo rompe el aire a su paso., de acuerdo a estudios científicos ¿Qué pasa en nuestro país y qué regiones exactamente son las más activas? Argentina tiene mucha actividad eléctrica y se ubica entre focos principales del mundo junto con el centro de África, una pequeña zona de Venezuela y el sur de la Florida.A su vez,: la región andina del noroeste ( Salta, Jujuy, Tucuman), la región del noreste (Misiones, Formosa, Chaco, Corrientes, Norte de santa fe y), y la región centro serrana (Córdoba y San Luis). Además, la frecuencia de los mismos es mayor en primavera y verano que en las estaciones de otoño e inviernoUn dato relevante: según algunos estudios,. La mayoría de ellas podrían ser evitables y en general están relacionadas con desconocimiento de medidas de protección por parte de la población.. No obstante, es extremadamente peligroso que la tormenta nos atrape al aire libre, por lo que debemos tomar las medidas de seguridad. Cada año hay personas heridas y fallecidas a causa del impacto de rayos y eso requiere de una serie de medidas o precauciones a tomar frente al riesgo que traen estos fenómenos.Si ves un relámpago y posteriormente se escucha el trueno antes de los treinta segundos, significa que el rayo cayó a menos de cien cuadras de donde estás. Quedate en un lugar seguro por lo menos treinta minutos después de haber escuchado el último trueno.Como se puede notar, hablamos de cualquier cosa que sea abierta o que no tenga una estructura metálica.. Esta posición nos aislará en buena medida al no sobresalir sobre el terreno. No debemos echarnos en horizontal sobre el suelo.Si nos encontramos en un lugar seguro (como una casa) hay que situarse lejos de cualquier conductor metálico que esté conectado a la construcción. Ejemplos: aberturas y cañerías.Evitar conexiones con cables. Ejemplos: teléfono, TV, computadoras, etc. Teléfono inalámbrico y celular no presentan riesgo.El pararrayo, para refrescar la memoria en historia, es un instrumento inventado por Benjamín Franklin en 1753. Su función es interceptar los rayos desde las nubes de tormenta hacia el edificio o construcción en donde se encuentre el mismo, logrando dispersar las corrientes eléctricas captadas, en el suelo (superficie). Pero al colocar mas pararrayos en un territorio determinado ¿estamos a salvo de que nos impacte un rayo? Seamos claros: NO. Un mito instalado en el ambiente cotidiano y que debe ser desmentido. Colocar el instrumento no asegura que todo rayo en cercanías sea "atrapado" por el mismo; todo lo contrario, en ocasiones puede fomentar su caída en los alrededores e incrementar el riesgo de vida. ¿Entonces para qué sirve? La función de los pararrayos es captar, derivar y disipar la corriente del rayo a tierra para brindar seguridad a las construcciones. No evita que caigan rayos, sino que le da un camino determinado para su descarga a tierra; pero no garantizan el 100% de protección. Se ha observado en muchas ocasiones que apenas a unos metros de distancia de un pararrayo, el rayo ha golpeado directamente el suelo.Y recordar que siempre la instalación y el mantenimiento tienen que estar en manos de un profesional capacitado al respecto, para evitar errores o irregularidades.