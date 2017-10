El joven no vidente que cantó el Himno en la previa de Argentina - Perú

Nahuel Pennisi, vocalista no vidente de 26 años, fue elegido por el titular de la AFA, Claudio Tapia. Ya hizo lo propio en el encuentro entre los Pumas y los All Blacks en el estadio de Vélez.



El artista de 26 años comenzó su carrera tocando en la calle a cambio de algunas monedas y terminó llevándose la distinción al mejor álbum nuevo de artista de folclore en la última entrega de los premios Carlos Gardel.



El año pasado Nahuel entonó las estrofas del Himno Nacional en Monumento a la Bandera, en Rosario, acompañado de Ángela Torres, y deslumbró a todos con su voz y su carisma. Meses después lo hizo en la previa del encuentro entre los Pumas y los All Blacks, en el estadio Amalfitani.



Esta noche tuvo el privilegio de hacerlo ante una Bombonera repleta de hinchas de la selección, mientras millones lo verán por televisión. Fue elegido por el presidente de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), Claudio Tapia. Sus trabajos

Pennisi sintió pasión por la música desde muy chico. Lloraba al extremo cuando sus padres ponían una canción y ahí notaron que el pequeño no vidente tenía una sensibilidad especial para la música. También jugaba con instrumentos que había dando vueltas por su casa. La familia descubrió que Nahuel tenía oído absoluto.



"El método para tocar la guitarra fue un desarrollo intuitivo, como no hay nadie que toque la guitarra a mi manera tenía que plasmar los acordes que iba escuchando en mi posición asique iba imaginando como podían entrar los dedos", contó.



Primavera fue su disco debut. "Le puse ese título por la época en la que salió y porque para mí florecen un montón de cosas a partir de él", describió el cantante de 26 años.



Su segundo trabajo, Feliz, lo grabó y mezcló en Los Angeles, junto a músicos de primer nivel, como los guitarristas Dean Parks (Michael Jackson, Stevie Wonder) y Ramón Stagnaro (Enrique Iglesias, Vangelis), el bajista Jimmy Johnson (James Taylor, Roger Waters), el percusionista Alex Acuña (Weather Report, Paco de Lucía), y el baterista Aaron Sterling (John Mayer, Taylor Swift) entre otros.



En estas nuevas canciones, el artista conjuga influencias y elementos provenientes de distintos géneros de una manera natural: sonoridades del reggae en "Soy Feliz", del jazz en "Pacto de Sal", la balada en "Avanzar" o el rock latino en "No te debo nada".



Además de los grandes músicos que fueron parte de la grabación, Nahuel contó en "Somos" con la voz de una invitada de lujo como Niña Pastori, que le aporta su sello a los aires flamencos de la canción.