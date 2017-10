Controvertido concurso: Premiarán a "la madre con más hijos"

El Festival por el Día de las Madres que se hará el próximo 8 de octubre en el polideportivo municipal de la localidad misionera de Campo Viera despertó polémica. En el spot del evento anunciaron que elegirán a la "reina de las madres tealera", habrá espectáculos musicales en vivo y premiarán a "la madre con más hijos". El premio, señalado como "un hecho de violencia simbólica", generó controversia y cosechó cientos de críticas e indignación general en las redes sociales.

En diálogo con el sitio Misiones Cuatro, el intendente de la localidad, Juan Carlos Ríos aseguró que no tenía conocimiento del premio a las madres con más hijos. "Me estoy interiorizando, me pasan el cronograma con las actividades y a ese punto no lo tuve en cuenta". Despegándose del anuncio, el intendente dijo "Estoy convocando al presidente (de la comisión organizadora) para ver en qué consiste esto. En principio quisiera saber si no es una información mal desarrollada".