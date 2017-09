La mujer que atropelló y mató a su novio rugbier lloró durante una pericia clave

Estrategia

Visiblemente quebrada, con angustia reflejada en su rostro y escoltada por tres mujeres del Servicio Penitenciario, Julieta Silva (29) ingresó ayer al área de consultorios externos del hospital Schestakow para que le realizaran el peritaje oftalmológico ordenado por la fiscal Andrea Rossi al Cuerpo Médico Forense, a pedido de la abogada defensora Florencia Garciarena.Desde que entró hasta que salió, Julieta Silva no paró de llorar. Así lo aseguraron los investigadores. La mujer que está acusada de haber atropellado y matado a su novio rugbier, Genaro Fortunatoen la madrugada del 9 de septiembre, se sometió a una pericia oftalmológica clave para saber cuál es el grado de astigmatismo que sufre.Serán los profesionales del Cuerpo Médico Forense los encargados de informar sobre todo lo referido a la agudeza visual de la joven que atropelló a su novio Genaro Fortunato (25) en la madrugada del 9 de setiembre a la salida del boliche "La Mona" en el distrito sanrafaelino de Las Paredes.En el resultado de esta pericia que debe corroborar la historia clínica de Silva donde un estudio realizado en enero pasado arrojó que padece astigmatismo de -3 en ambos ojos, que la obligaban a utilizar anteojos para conducir. Esa noche Julieta había ido a la disco sin sus lentes.La medida fue solicitada por la fiscal Andrea Rossi y es la principal herramienta que tiene la defensa para que cambie la carátula a un hecho culposo y no doloso como está caratulado hasta ahora.Para la fiscal, el hecho no fue un accidente sino que usó su automóvil para arrollar y matar a Fortunato aprovechando su estado de indefensión. La causa hasta el momento está caratulada como homicidio doblemente agravado por el vínculo y alevosía.En esta pericia y en algunos testimonios está aparentemente basada la estrategia de la defensa de la chica que pretende probar que no vio al joven tirado en la cinta asfáltica cuando regresó luego de haber recorrido casi cien metros luego de haber mantenido una discusión.La causa de muerte de Genaro Fortunato según las pericias médicas fue por lesiones sufridas por aplastamiento de cráneo. El joven falleció en el acto.De acuerdo con los trascendidos en los próximos días se llamará a audiencia para decidir sobre la prisión preventiva y luego el camino quedaría expedito para realizar la reconstrucción de lo sucedido aquella fatídica madrugada de principios del mes pasado.