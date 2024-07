Gobierno presentó nueva propuesta salarial a docentes: la opinión de los gremios

AGMER analizará la propuesta pero ratifica los paros de esta semana

En reunión paritaria, el gobierno provincial, hizo una nueva propuesta salarial a los gremios docentes. Consiste en unaAl respecto, Marcelo Pagani, secretario General de la Asociación Gremial del Magisterio de Entre Ríos (AGMER), explicó aque “la propuesta anterior tuvo un rechazo unánime. El gobierno de la provincia hizo una nueva oferta con algunas características comunes y otras distintas de la anterior”.Mencionó que “Hay también un planteo de igualar la inflación del semestre. Nosotros habíamos planteado trimestre y apareció la posibilidad del semestre.”.Dijo que “igualmente vamos a seguir percibiendo cuatro cuotas no remunerativas, más allá de que la última sí es remunerativa”.En ese sentido, indicó queLe informaremos a la Secretaría de Trabajo que es lo que definimos respecto a esta propuesta”.Ratificó que, con movilización provincial”. No obstante, aclaró que de acuerdo a lo que definan este miércoles respecto a la nueva propuesta,Carlos Varela, secretario adjunto de AMET, expresó que “es una propuesta superadora, más allá de que estamos hablando de montos en negro. Los $120.000 pasaron a ser $200.000. Siempre pagaderos en $40.000 a partir de julio que se cobraría por complementaria y llegaría hasta noviembre. Esos $40.000 a partir de enero pasarían a ser remunerativos y bonificables. Si bien los montos en negro son lapidarios, los estarían cobrando los jubilados también. El salario inicial pasaría de $379.000 a $430.000”.Este miércoles “tenemos reunión de Comisión Directiva Ampliada para evaluar la propuesta. Ahí determinaremos los pasos a seguir”.El rechazo de la anterior propuesta “fue significativo, más allá de que no fue unánime de parte de las bases nuestras. Reconocemos que es una propuesta superadora, distribuida en montos similares. Es una propuesta semestral. Nos darían el 5% en julio, por complementaria, o cuando se perciba el sueldo de agosto. Los meses subsiguientes, hasta diciembre, el mismo valor que determine el IPC, es decir, la inflación, se recompondrá el mes siguiente”.Marina Irigoitía, representante de UDA, expresó que “hemos tenido la oportunidad de volvernos a reunir con el gobierno y escuchar la propuesta. En algunos puntos mejora, no es lo que el colectivo docente espera. Seguimos hablando de sumas no remunerativas y bonificables, que son bonos en negro. Nos parece sumamente importante que no dejen de lado a los compañeros jubilados de lado".Dijo que "seguimos con un sueldo totalmente desfasado. El bolsillo del docente viene diezmado por la quita de montos nacionales y el tema de los aportes jubilatorios”.Alejandra Frank, representante de SADOP, indicó que “analizaremos este miércoles en Consejo Directivo la propuesta y estaremos respondiendo. Sí habíamos tenido las voces de los docentes manifestando el rechazo en la propuesta anterior”.“Nosotros nos reuniremos y por la tarde estaremos analizando si hacemos o no las medidas gremiales previstas”, finalizó.