Convocatoria a paritaria: AMET espera una propuesta que otorgue “previsibilidad”

Los gremios docentes se reúnen esta tarde a las 17 con autoridades del Gobierno de Entre Ríos en la Secretaria de Trabajo para un nuevo encuentro paritario. Desde AMET, informaron a Elonce que esperan una propuesta superadora a la anterior y llegar a un acuerdo.“Dentro de la ley de paritaria docente hay un artículo que establece que se puede solicitar una audiencia de conciliación de partes, que es lo que la Secretaría de Trabajo convocó para esta tarde, no es una conciliación obligatoria”, expresó el secretario Adjunto de AMET, Carlos Varela, a Elonce.Ante las expectativas por la reunión, Varela se mostró expectante para esperar una nueva oferta salarial y así llegar a un acuerdo. “Entre la posibilidad que tiene el gobierno y las necesidades que tienen los docentes para poder enfrentar los gastos mes a mes queremos arribar a una propuesta”, amplió.Cabe recordar que la oferta salarial ofrecía en la última reunión consistía en otorgar una pauta bimestral del 5% para el mes de julio, y para agosto un porcentaje igual a la variación del índice de precios al consumidor que determine el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec).Junto con ello, el segundo punto establecía una suma fija de $120.000 no remunerativa y no bonificable (solo para activos) a pagar en tres cuotas iguales de $40.000, a acreditar con los haberes de los meses de julio, agosto y septiembre. De aceptar la propuesta, el tramo de julio se abonaría por planilla complementaria.Además, como tercer punto se estableció que se incrementaría el salario mínimo docente para el mes de julio de $379.000 a $418.000.Sin embargo, Valera aclaró que en el acta paritaria “el gobierno aclaró que el punto 2 y 3 quedó supeditado a la aceptación de la propuesta, es decir que según lo escrito en el acta sí correspondería que el cinco por ciento se perciba de julio”.“El gobierno tiene una necesidad de mantener las escuelas con los chicos adentro y los docentes fuimos formados para estar dentro de las aulas, no para hacer paro y movilizaciones, pero no se llegó a acordar el porcentaje de aumento ni los montos en negro”, amplió.Asimismo, señaló que “uno de los temas es que a los montos en negro cada vez lo toman peor las bases y además quedó una suma de un 19,5 por ciento del segundo semestre. Queremos una propuesta que dé previsibilidad”.