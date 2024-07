José Cáceres: “El peronismo tiene que empezar a pensar en proyectos e ideas”

La opinión sobre la actual gestión provincial

José Cáceres, presidente del Partido Justicialista de Entre Ríos, es uno de los actores políticos que comienza a hablar del futuro de la provincia de Entre Ríos. Es miembro del Parlamentario de Mercosur y también ocupó el lugar de vicegobernador (2011-2015) y fue ministro de Desarrollo Social (2010-2011), en ambos casos en la gestión de Sergio Urribarri. A un año de llevarse a cabo nuevas elecciones fundamentales para el país, la provincia y el municipio, visitó, que se emite por, para hablar acerca de lo que ocurre en Entre Ríos y fundamentalmente cómo empezó la reconstrucción del peronismo.En relación a la reunión que mantuvieron el viernes en el partido, expresó: “Fue una jornada muy productiva porque se le permitió hablar al que quisiera hablar, dentro de los márgenes de tiempo que impone estar. Ya más de tres o cuatro horas, la gente se empieza a ir. La parte que escuché, fue muy buena porque es el lugar donde hay que decir las cosas. Cuando decís algo, tenés presente que también otro te puede replicar y decir lo contrario. Aclarar también y profundizar esa etapa de desahogo se ha venido dando en la provincia en distintos lugares.Rememoró que solo “perdieron la provincia por dos puntos. Tuvimos un excelente candidato a gobernador y una excelente candidata a vicegobernadora. No fue catastrófico, pero perdimos”. A raíz del nuevo rol como oposición, cuestionó que algunos nombres “es difícil que se pongan el chip de estar en el llano porque reclaman cosas que uno se preguntaba en la época de Montiel, pero cuando perdés. Hoy tenemos inconvenientes económicos porque todo lo que ingresaba de los funcionarios provinciales, que era la mayor parte, no la tenemos más”.“Tenemos un equipo de gente fantástica en el partido. El plantel es de primera en cuanto al trabajo. Es personal muy capacitado”, remarcó.Por otro lado, mencionó la importancia de fijar el eje en la reconstrucción del espacio: “” para el electorado.“Hablamos con mucha gente todo el tiempo. Esta semana vamos a tener una nueva reunión del consejo provincial y hablamos con mucha gente todo el tiempo. Lo que Busti siendo oposición tuvo fue una gran inteligencia para posicionarse como jefe desde la oposición al gobierno contra Montiel en un ida y vuelta permanente que tenían de pegarse todo el tiempo, lo cual alimentaba uno al otro. Pero Jorge Busti lo sabía y para nosotros los peronistas en el llano con Montiel, sabíamos que había una persona que podría volver a conducir”, subrayó sobre su experiencia en lo que vio como oposición.Asimismo, expresó en qué situación se encuentra actualmente el Peronismo a nivel provincial y nacional: “En esta etapa hay que darse una conducción por ahora horizontal. Estas conducciones no funcionan mucho con el tiempo, pero está el peronismo institucionalizado –el partido como institución, las básicas, las departamentales, los consejeros, los congresales, los intendentes e intendentas que no es un tema menor. Allí se podría pensar que existe el mayor poder. Un poder territorial y estar todo el día poniendo la cara y estar vigente todo el tiempo. Si no se gestiona bien, eso tampoco sirve. Después la Legislatura, los concejales, los diputados, los senadores es un esquema institucional horizontal del peronismo. Hay referentes que no tienen ningún cargo, pero uno sabe que pesan políticamente. Quién ha sido nuestro último candidato a gobernador, es una persona que en cualquier persona de debate político tiene que estar”.Por otro lado, hizo un balance de la gestión de Frigerio al frente de la provincia de Entre Ríos: “. No sé qué ha hecho. Lo único bueno que he encontrado es que evidentemente el hombre es de hablar, tener buenos mano a mano, de ser un especialista en la charla cortita, de no negarse a esas charlas”. También destacó la denuncia que realizó ante la Corte por los fondos de la Caja porque “no lo hicimos nosotros y tendríamos que haberlo hecho”.Más allá de que el “contexto no es el ideal”, el político puntualizó que “”.Consultado sobre el posicionamiento de, senador nacional por Unión por la Patria, en la Ley Bases y el paquete fiscal, expresó: “. Los peronistas con los que he hablado y hablaron con él antes de que se trate la Ley, le dijeron que no la vote”.Acerca de esta figura política, comunicó que “s un compañero que hace mucho tiempo milita”.. Tendrá que tener gestos, acciones y construcción política para no depender de una jefatura política que le indique o que le otorgue un lugar para gestionar”.Ante la consulta de la posible realización de internas, formuló: “En las condiciones en las que está el peronismo, me parece que habría una interna. Pero cuando esto empiece a funcionar coordinadamente –lo institucional (los legisladores con el partido, el partido con la Liga de Intendentes, con las básicas y los referentes)- tal vez aparezcan nombres casi indiscutidos o se arme un consenso de un lado que cualquiera asienta que pelear eso no tiene sentido”.El ex vice gobernador de la provincia de Entre Ríos expresó que la unión de intendentes e intendentas de la provincia, legisladores y la Liga de Intendentes “es muy difícil que uno vaya a pelear una interna. Tenés que tener un candidato que se posicione y haya una interna competitiva”.Tampoco quiso dejar de lado el rol femenino dentro de la reconstrucción del partido de cara a la elección del año próximo y de dentro de tres: “Hay mujeres que han ocupado cargo o que no han ocupado. Ahora estoy viendo en el partido compañeros y compañeras –sobre todo compañeras- con un gran valor militante y con posibilidad de ser proyectadas. Si digo nombres, quizás las quemo. No es el momento, pero hay equipo”.“Hemos pedido reunión con ambos bloques porque queremos charlar y fijar posiciones sobre algunos temas y que nos expliquen otros. El Partido Justicialista es, naturalmente, un partido político. Tiene que ser oposición y será desde ese lado como corresponde. Los legisladores y legisladoras fueron votados como una oposición y con el que tenemos mayoría en el Senado. Eso tiene que ser fiel y leal a quienes nos votaron. Lo que no quiere decir que hay que ser irresponsables cuando hay cosas bien hechas para construir. Estos temas fueron materias de debate y de encuentro en el homenaje a Evita”, reflexionó.Sobre la memoria de este personaje político tan valioso para el partido, dijo: “Recordamos lo que fue la vejación y todo lo que ocurrió después de la muerte de Evita, cuando secuestraron el cadáver. Estuvo casi 17 años secuestrado con vejaciones, profanaciones y eso hizo que Perón, cuando se lo devolvieron en el ’71 en Madrid, hizo que entendiera el odio que había y lo hizo volver más contemporizador”.Como presidente del Partido Justicialista, expresó su ausencia en el lugar, más allá de que hubo algunos diputados provinciales presentes: “. He hablado con intendentes y les pregunto que les dan y me dicen ‘nada. La tenemos que comprar nosotros y poner la cara’.Rescato porque lo vi acá a Filipuzzi porque lo que ellos van a hacer en la UADER es un ámbito adecuado. No me parece que la gente del gobierno tenga que estar todo el tiempo sobre el relieve temas y dejando de hablar de cosas tan importantes. De estas obras que anunciaron la reactivación, ¿cuántas empezaron? Lo vi a Frigerio cuando lo anunció y no había nada”.