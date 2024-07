La Provincia lleva gastados $1.380 millones en intereses para pagar sueldos

Política Entre Ríos saldará una deuda por 65 millones de dólares

El secretario de Presupuesto y Finanzas de Entre Ríos, Uriel Brupbacher, indicó que los ingresos públicos siguen descalzados de las principales erogaciones que deben afrontar los primeros días del mes debido a la incidencia de la masa salarial en la estructura de gastos. Para ello, confirmó que se recurre a deuda de corto plazo que genera un costo financiero importante a la caja provincial.“Generalmente los ingresos de la Provincia están en la segunda quincena del mes, cuando vencen la mayoría de los impuestos nacionales y provinciales. En un momento pedimos para los tres últimos tramos –del cronograma de pagos– y ahora nos manejamos con el último tramo y en algunos casos se pidió para los dos últimos tramos”, destacó.En esa misma línea, valoró el esfuerzo: “Una cosa es tener el cronograma de pagos y estirarlo en diez días, que quizá se llega a pagar con la recaudación o lo que ingresa de coparticipación, pero para no afectar a quienes tienen que pagar el alquiler o le vence la tarjeta de crédito, lo calzamos en seis días y tiene su costo”.Para el funcionario, es difícil proyectar cuándo se terminarán de calzar los ingresos y gastos del país por un problema aún más grave: “Se está desplomando más que la recaudación propia, la coparticipación en hasta un 20%. Es muy difícil proyectar porque va atado a la recaudación nacional. Sabemos que la economía no ha arrancado, que sigue muy compleja. Estamos cerca de alcanzar el equilibrio, pero esto puede variar, por lo cual no lo puedo asegurar”, sostuvo.Finalmente, consultado por el alivio que podría traer Ganancias, evaluó: “En la medida que se estabilicen los impuestos al consumo, como IVA e Ingresos Brutos, mejoraría porque es un ingreso extra el que tenemos proyectado. Pero se ha desplomado la actividad económica, lo cual hace que caigan los ingresos de coparticipación, sobre todo por IVA, y se nota”.