Pino a Milei: “Necesitamos la certeza de que eliminará las retenciones”

El reclamo por los derechos de exportaciones fue el eje del discurso de Nicolás Pino, presidente de la Sociedad Rural Argentina (SRA), en el acto que encabeza el presidente Javier Milei en el predio de Palermo.“Señor Presidente, usted sabe muy bien cuál es el problema fundamental del que estamos hablando. Los productores seguimos agobiados por los derechos de exportación —conocidos como las retenciones—, que tratan en forma desigual al campo, en comparación con los demás sectores económicos y productivos”, dijo el titular de la SRA.Y remarcando el mensaje apelativo directo, afirmó: “Señor Presidente: los productores necesitamos la certeza de que usted eliminará las retenciones. Si seguimos trabajando es porque confiamos en su palabra, porque lo que producen las retenciones es el desaliento y la desaparición del productor agropecuario”.Pino argumentó que “las retenciones son un impuesto distorsivo, discriminatorio y confiscatorio. Son un impuesto arcaico, aplicado intermitentemente en Argentina desde el siglo 19, que saquea a los productores. Si se eliminara, surgiría la respuesta inmediata del aumento en la producción, en el empleo, y, en definitiva, en la recaudación de otros impuestos más equitativos”.A su vez, el titular de la Rural señaló “la existencia de diferentes tipos de cambio, que deben ser unificados, así como debe ser eliminado el cepo cambiario. Y una cuestión no menos importante es la que todos conocemos como “el problema del costo argentino”.“Las autoridades actuales han hecho una serie de movimientos positivos hacia políticas de Estado fundamentales, junto con la última actividad legislativa y los postulados del pacto de mayo”, dijo.Detalló: “Se han eliminado fideicomisos y restricciones a la importación y a la exportación, ha habido una apertura en el mercado, se han reducido aranceles, se ha prorrogado la quita de las retenciones al sector lácteo, y se ha eliminado la sobretasa en los préstamos financieros a los tenedores de soja”.“Estamos atentos a ver si esos movimientos positivos continúan y se siguen concretando en otras medidas de gobierno”, agregó.En ese sentido, subrayó: “Los productores del campo no somos magnates egoístas que, como a veces se dice, se sientan sobre la soja y no liquidan sus productos, especulando con las oscilaciones de su precio y despreciando las necesidades de divisas del país y las necesidades de alimentos de la población”.“El productor no es un especulador sino una persona eficiente en el manejo de lo que produce. ¿En qué rama de la actividad económica se liquida sin más la producción entera, que debe garantizar la vida de la empresa y su personal durante todo el año? Que no se llame especulación a lo que es, simplemente, sana y buena administración”, destacó.El presidente de la SRA, también señaló: “Los problemas de nuestra patria son tan profundos y manifiestos que no es importante si los servidores públicos son libertarios o socialistas, peronistas o radicales. Se trata de poner el hombro para que el edificio no se derrumbe”.Pino, pidió que “dentro de esas reglas de juego, la oposición está llamada a aportar, marcar y corregir lo que considere incompleto o erróneo en el accionar del oficialismo. Lo que no debe hacer es oponerse porque sí, es decir, simplemente para obstruir las iniciativas oficiales, porque, de ese modo, se coloca también en contra de los ciudadanos mismos que la han votado”.“En este momento, la coparticipación impositiva del Estado Nacional hacia las provincias ha quedado ajustada a lo que ordena la Constitución Nacional. Valoramos el objetivo de que el Gobierno Nacional no utilice más la coparticipación como mecanismo político de premios o castigos a las Provincias”, expresó.Y, resaltó: “Pero esto significa que los gobiernos provinciales ya no tienen la billetera del gobierno nacional para corregir problemas de su administración; cada gobierno provincial debe, en adelante, hacerse cargo de facilitar y estimular la actividad económica privada en su territorio. Se trata de funcionar autónoma y eficientemente: un paradigma fundamental, hasta ahora en desuso”.“Los gobiernos provinciales tienen la obligación de asumir su responsabilidad: generar por sí mismos marcos de desarrollo e inversiones. Ante el repliegue de la Nación, es cada Provincia la que debe ordenar sus cuentas públicas, combatir la ineficiencia y la corrupción, utilizar la creatividad para conseguir inversiones, y bajar los impuestos para estimular la producción y el comercio”, advirtió.Enfatizó: “El campo está a favor de ese cambio de enfoque. El país debe volver, en la práctica, a ser federal. Y, en cada Provincia, la alianza clave debe ser el acuerdo entre el gobierno provincial y los productores de su territorio”.“Me dirijo a continuación a los representantes de las 152 entidades que conforman el Consejo Federal de la Sociedad Rural Argentina. El Consejo Federal está actuando cada vez más como una red potente, y a esa red debemos seguir fortaleciéndola. En efecto, no se puede hacer gremialismo sólo con comunicados”, puntualizó.Además, agregó: “Debemos progresar en ese trabajo, en conjunto con los delegados y las entidades ruralistas del país, al servicio de todos y cada uno de los productores. Nos ayudan en esta tarea los productores jóvenes, en especial los que conforman el Ateneo de la Sociedad Rural. Son jóvenes que han decidido quedarse en nuestro suelo, apostando por el país”“Queremos agradecer también a la Mesa de Enlace de Entidades Agropecuarias, por su presencia, Y esto me lleva a hablar del rol crucial que cumplen todos los dirigentes gremiales agropecuarios, presentes o no en estas tribunas”, dijo.Pino, subrayó: “Un dirigente gremial agropecuario es un productor, pero además es alguien que saca tiempo a su trabajo productivo, y quita tiempo a la atención de su familia, para pensar y actuar en función del bien común y de los problemas de los demás productores.”“No es fácil. Su trabajo genera momentos ingratos, tensiones; a veces, enfermedades. Recuerdo en este momento a nuestro querido Carlos Achetoni, recientemente fallecido en el ejercicio de su tarea gremial. A él nuestro homenaje, y a los demás dirigentes gremiales agropecuarios, nuestro aliento”, resaltó.“Reconocemos y abrazamos con agradecimiento a todos los productores, que apuestan sus bienes, su tiempo y su vida a toda clase de emprendimientos agropecuarios. A los ovejeros de la Patagonia, que hacen patria criando 7 millones de lanares. A los maiceros en lucha contra la chicharrita, que se preparan para su próxima campaña. A los productores de Tucumán, de la región frutihortícola del Litoral y del Alto Valle, afectados por fríos y heladas, que todavía no pueden dimensionar lo que terminará siendo el resultado de su esfuerzo y recursos invertidos”, expresó.Y, añadió: “A los productores de cítricos de Corrientes, donde buena parte de sus frutos se están cayendo sin poder cosecharse por falta de demanda. Y, finalmente, a los productores de todo el país, que aún se están recuperando de las pérdidas generadas por la sequía más profunda de los últimos 70 años”.El titular de la SRA, remarcó: “El campo es producción, tecnología, pero también amor y tenacidad, el campo somos los productores, los trabajadores, los gremialistas, el campo es el trabajo con la tierra y con el sistema ecológico, el campo son también los científicos, los políticos y las fuerzas del orden, los maestros y los médicos, y las familias de todos ellos. El campo es producción de bienes, pero también de puestos de trabajo”.“El campo es arraigo y familia. El campo es acción política, demanda educativa, progreso científico. El campo abarca infinitas historias de pasión, sacrificio, compromiso y alegría. Estamos llenos de orgullo. El campo es mucho más que campo”, concluyó.