Frigerio entregó aportes a productores afectados por la sequía en La Paz

"Vamos a seguir trabajando por el sector productivo", ratificó el gobernador Rogelio Frigerio en La Paz. Fue durante la entrega de fondos para productores afectados por la sequía que envió el gobierno nacional hace un año y que la gestión anterior no hizo llegar a los destinatarios. Lamentó "la falta de gestión y la desidia"."La plata estuvo un año cajoneada en el banco y trabajamos contrarreloj para que los productores pudieran cobrarla. De haber recibido esos recursos en plena sequía, podrían haber hecho mucho más porque, como me contaron ellos, con lo que hace un año compraban 4.000 kilos de balanceado, hoy sólo alcanza para 1.000", manifestó, tras visitar a un grupo de productores de La Paz.En esa línea, Frigerio sostuvo que los productores son quienes "sacarán adelante" a la provincia, y subrayó que "vamos a seguir trabajando para acompañar al sector productivo de todas las maneras posibles".También explicó que los 800 millones de pesos girados por la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación entre junio y julio de 2023 tenían como destino a cerca de un millar de productores entrerrianos.Frigerio escuchó y dialogó con los productores y explicó que, aunque tardía, la entrega de los fondos "sirvió, porque no había otro ingreso". Sin embargo, insistió con que "necesitamos un Estado que nos facilite las cosas, que nos dé algo de respiro y no nos ponga una pata arriba de la cabeza siempre que queremos levantarla".De los 800 millones de pesos recibidos por el Plan Ganar, que la gestión logró destrabar en tiempo récord recientemente, ya fueron entregados 355.800.000 pesos a 708 productores, y se continúa suministrando el resto.Según datos del Ministerio de Desarrollo Económico, los beneficiarios son productores de la agricultura familiar que realizan actividad ganadera (bovina, ovina, caprina), hortícola y apícola. Se encuentran en los departamentos Feliciano, La Paz, Federal, Federación, Paraná, Concordia, San Salvador, Colón, Nogoyá, Tala, Victoria, Diamante, Villaguay y Uruguay.