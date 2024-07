Milei regresa al país para participar en la exposición de La Rural

El presidente Javier Milei regresa este sábado por la noche a la Argentina -tras su paso por Francia- y se prepara para dar un discurso este domingo desde las 11 horas en La Rural de Palermo, que organiza la Sociedad Rural Argentina (SRA).



El vuelo del mandatario nacional arribará al país desde Francia en torno a las 21 horas, aunque tiene prevista una escala en Asunción, Paraguay, donde se reunirá en el aeropuerto con el Embajador argentino en ese país, Guillermo Nielsen.



Tras su llegada esta noche a la Argentina, el jefe de Estado se aprestará para hablar en La Rural luego de que el evento debiera posponerse para poder recibir al mandatario, que se encontraba en Europa junto a la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei.



Sin embargo, el jefe de Estado evitará brindar anuncios y optará por una exposición que invite al sector a respaldar su gestión.



A pesar de sus intenciones, el tono del discurso será firme, en reclamo a la liquidación que el campo retiene, pero conciliador, con la intención de incentivar al sector a que acompañe los planes libertarios.



"Es tiempo de que el campo entienda que esta es la única alternativa, que no hay otro camino y que, si esto sale mal, lo que viene será peor", planteó a esta agencia una alta fuente de cercanía con el mandatario.



No está previsto que el Presidente anuncie una nueva devaluación del peso ni detalle medidas tendientes a la baja de las retenciones, pese a la publicación del comunicado a última hora de la Confederaciones Rurales Argentinas (CRA) en rechazo al tributo.



Si bien la eliminación a los derechos de exportación está en el ideal libertario, no se esperan novedades sino hasta 2025. (NA)