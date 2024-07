La Liga de Intendentes justicialistas se reunió en Concepción del Uruguay

En el marco del análisis de los gobiernos locales y del intercambio sobre la crisis alimentaria, solicitarán al Gobernador que revea el modo de distribución de la asistencia alimentaria a los municipios. En otro orden de cosas, le pedirán intervención para realizar censos poblacionales en algunas localidades donde los datos arrojados en el censo 2022 no son congruentes con la realidad.También los intendentes intercambiaron opiniones sobre el anteproyecto de Reforma Política Electoral y acordaron aspectos centrales que serán transmitidos a los con los legisladores.Dada la emergencia alimentaria reconocida en la provincia, se solicitará al Gobernador y la ministra del Área que la distribución se haga en forma equitativa, proporcional e igualitaria entre todos los municipios. Es decir, en forma institucional, como se ha hecho siempre en los últimos años, sin necesidad de pedidos desde cada gobierno local. Además, se planteó la preocupación por la falta de continuidad en las obras públicas.Por otra parte, se expusieron en el ámbito de la reunión, diversas inconsistencias en algunas localidades respecto de los datos del Censo Nacional de Población, Hogares y Viviendas 2022 (Censo 2022), en particular los datos referidos a la población (cantidad de habitantes) en la medida que no estarían reflejando datos reales en relación a obtenidos de relevamientos propios, tales como los casos de Colonia Avellaneda, Aldea San Antonio y otras localidades.Para tal fin, los Municipios integrantes de la liga y tal como lo prevé la ley 8910, están dispuestos a colaborar activamente con dicha tarea conforme lo determine la autoridad Censal, ya que para elaborar y ejecutar políticas públicas resulta esencial conocer la cantidad de habitantes reales que poseen nuestros territorios municipales.Finalmente, los intendentes e intendentas presentes abordaron algunos puntos centrales de la reforma política propuesta por el Ejecutivo provincial y establecieron mecanismos para generar sugerencia en el marco de la Liga y en diálogo con los legisladores de ambas cámaras, y las autoridades del ejecutivo que trabajan el ante proyecto.Se estableció la próxima reunión del mes de agosto en la ciudad de Aranguren, Departamento Nogoyá.