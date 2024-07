Para Lena, hay “inhabilidad moral” de los diputados que visitaron a represores

La diputada Gabriela Lena presentó un proyecto de resolución para repudiar la visita de diputados nacionales, entre ellos el entrerriano Beltrán Benedit a condenados por delitos de lesa humanidad que se encuentran privados de su libertad en la cárcel de Ezeiza.En diálogo con Radio Diputados, Lena sostuvo: “Me parece inédito que, a esta altura, haya que explicar por qué se rechaza este tipo de visitas o de reivindicación a personas que han sido condenadas por delitos de lesa humanidad”. Y agregó: “Honestamente, pensé que esto era una etapa ya cerrada de nuestra historia”.“La transición a la democracia que tuvimos en 1983 fue un hito fundamental para la historia argentina y para la defensa de los derechos humanos. Las personas que fueron condenadas y que están cumpliendo estas condenas, no están ahí al azar, están por delitos de lesa humanidad. Ningún diputado que sea representante del pueblo y de un sistema democrático de gobierno y que respete la Constitución, puede hacer lo que estos diputados hicieron”, reflexionó.En la misma línea, sostuvo: “No podemos estar en un lugar tan importante como es el Congreso de la Nación, si tenemos este tipo de actos”. Y continuó: “Realmente, creo que hay una inhabilidad moral para ocupar un cargo de diputado nacional si se piensa y se toman este tipo de actitudes”.En cuanto a la participación de Beltrán Benedit, dijo: “El representante de Entre Ríos es el que más me duele, porque es el representante nuestro, es el representante de todos los entrerrianos, no de un sector de la población”.