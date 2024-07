Subsidio a la energía: "Es importante mantenerlo porque el aumento será alto"

En el marco del pase a un esquema de subsidio focalizado, el gobierno nacional quitará el subsidio general al consumo residencial de luz y gas. Por lo cual, quienes deseen mantener o acceder al beneficio deberán inscribirse en el RASE. Para hacerlo deben ingresar a argentina.gob.ar/subsidios . Hay tiempo hasta el 31 de julio.Autoridades provinciales y de Enersa realizaron una conferencia de prensa para brindar detalles al respecto.El, se refirió, en principio, al trámite que deben hacer las personas que alquilan. Aclaró que “”.Sobre la posibilidad de instalar puntos físicos para que se le brinde ayuda a la gente para realizar el trámite, indicó: “analizamos y se brinda información muy personal como documentos e información del salario de la familia y demás. Es información es pretendiente a que se pueda hacer una estafa. Si se logra la extensión de la fecha de inscripción que estableció nación, que podría ser de 60 días para poder inscribirse, analizaremos instaurar un dispositivo móvil o un lugar físico para ayudar a la gente mayor”.Por otra parte, indicó que“Esta gestión dio 60 días para que se inscriban, desde el 1º de junio.Mucha gente no sabe que tiene ese subsidio. Tienen que mirar la boleta e ir a inscribirse.”, comentó.Por su parte y consultado sobre los próximos aumentos que podría haber,, precisó que “se desconocen los próximos que ajustes que va a realizar la Nación y están tratando de cambiar el modelo regulatorio del sector. Todavía no hay ninguna reglamentación conocida, pero básicamente hay un desconcierto sobre cómo se hará el ajuste e Energía”.En este sentido, señaló que “”.Al respecto,, también aportó que “del valor de una factura total tenemos el 20% que implica el valor agregado de distribución y un componente impositivo muy alto, entre 21% y 27% de IVA, así como también las tasas municipales. Son componentes que suman entre 35% o 40% por ciento. Lo otro es el valor de la energía o la potencia. Es decir, la incidencia de los aumentos de la provincia no es alta, no es significativo respecto del total de la factura.”.“La tarifa está regulada, el sistema energético está regulado por la nación. El valor de la energía y potencia está centralizado en CAMMESA. El sistema está por el momento así. Al valor de la energía lo fija CAMMESA. En este caso”, explicó.Asimismo, dijo que “nuestro gobernador planteó la suspensión del impuesto provincial para que la tarifa no sea tan pesada para los usuarios residenciales alcanzados por el mismo”. Por otro lado, señaló queA su turno,, sostuvo: “Luego de 40 años en Entre Ríos, por primera vez un gobernador se involucra de forma precisa con Salto Grande jurídicamente reclamando los excedentes a la Justicia Federal. Es un tema que se debe rescatar”.En tanto, el funcionario hizo referencia a “la calidad del servicio de energía en Entre Ríos”. Y sostuvo que “”.Por dudas o consultas la Secretaría de Energía de la Nación habilitó el siguiente teléfono:. Funciona de 8 a 20 horas. También, se puede consultar en el sitio web argentina.gob.ar/subsidios