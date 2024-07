ATE hará plenario para “coordinar acciones” ante políticas del gobierno nacional

El Consejo Directivo Provincial (CDP) de la Asociación de los Trabajadores del Estado (ATE) convocó para este viernes a las 10 al Tercer Plenario de Trabajadores del Estado Nacional de afiliados, que tendrá lugar en su sede de la capital entrerriana (Colón 59).



“Ante las políticas llevadas adelante por el presidente Javier Milei de entrega de las riquezas de nuestro país, la destrucción del Estado como garante de los derechos y el despido de trabajadores estatales en el ámbito nacional”, expresó el gremio.



Además, el CDP justificó la convocatoria: “A 7 meses las y los argentinos, incluso los que votaron a este gobierno, se dan cuenta que sin un Estado que regule las relaciones en una sociedad, que limite los sectores de poder que manejan el mercado, no hay posibilidad de un progreso personal”.



“Que la mano del mercado sea invisible no quiere decir que no exista, existe y si se la deja actuar sin el contrapeso de una sociedad organizada en un gobierno el proyecto de vida de cada uno de los argentinos no se puede llevar adelante”, expresó ATE y agregó que “sin un Estado que sostenga la soberanía y la justicia social como faro, no alcanza ningún esfuerzo personal y solo se deteriora la calidad de vida”.



Las problemáticas a tratar serán las siguientes: Relevamiento por repartición y localidad, actualización del padrón de afiliados, elección de delegados y organización institucional del sector.



Al plenario asistirán referentes nacionales del Consejo Directivo de ATE porque “el objetivo del plenario es coordinar acciones con todo el país para la reincorporación de las y los trabajadores despedidos y el sostenimiento de las instituciones nacionales”.