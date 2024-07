Trataron en comisión los proyectos de Ética Pública y de Transición de Gobierno

Los diputados continuaron con el abordaje de las iniciativas que fueron presentadas por el Poder Ejecutivo. En el caso del Régimen de Transición de Gobierno, el texto volvió del Senado con modificaciones.En una reunión conjunta, las comisiones de Asuntos Constitucionales, Juicio Político y Peticiones, Poderes y Reglamento y de Legislación General, abordaron los proyectos de ley presentados por el Poder Ejecutivo sobre el Régimen Legal de Transparencia y Ética de la Función Pública y el Régimen Legal de Transición de Gobierno. El encuentro fue encabezado por los presidentes de cada comisión, Gabriela Lena y Marcelo López, respectivamente.Acerca del proyecto de transición de gobierno, que ya obtuvo media sanción de la Cámara baja, la diputada Lena manifestó: “Vino con una modificación del Senado, en cuanto a temas vinculados con la responsabilidad de los funcionarios que no entreguen información y con la conformación de la comisión que es la responsable de pasar toda esa información”.Durante la reunión, los legisladores acordaron tomar contacto con los senadores para conocer con precisión los motivos que llevaron a introducir esas modificaciones, aunque se prevé que se acepten los cambios.“Necesitamos esta herramienta a futuro para cada uno de los cambios de gobierno, en este sistema democrático donde es importante tener alternancia”, agregó Lena.Sobre el proyecto de Ética Pública, la diputada destacó que ya ha sido tratado en otras reuniones de comisión. “Es un tema importante, no solamente porque no tenemos esta herramienta incorporada como ley en Entre Ríos, sino también porque tiene una parte especial que es la de ficha limpia y ya es momento de que la corrupción no tenga más injerencia dentro del Estado provincial.La legisladora precisó que “ficha limpia significa que ninguna persona que tenga una doble condena por determinados delitos –contra la Administración Pública, homicidios, contra la integridad sexual, entre otros– pueda ser candidato y tampoco ser funcionario del gobierno”.