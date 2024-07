Docentes definen sobre la oferta salarial: qué votará hoy el congreso de Agmer

El congreso provincial de la Asociación Gremial del Magisterio de Entre Ríos (Agmer), que hoy se reúne en San Salvador,que el Gobierno presentó el lunes en la mesa paritaria.La misma consiste en otorgar una pauta bimestral del 5% para el mes de julio, y para agosto un porcentaje igual a la variación del índice de precios al consumidor que determine el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec).Sumar a esto una suma fija de $120.000 no remunerativa y no bonificable (solo para activos) a pagar en 3 cuotas iguales de $40.000, a acreditar con los haberes de los meses de julio, agosto y septiembre. De aceptar la propuesta, el tramo de julio se abonaría por planilla complementaria.Además, se incrementaría el salario mínimo docente para el mes de julio de $379.000 a $418.000.En ese marco, el pago de la suma fija y el aumento sobre el mínimo garantizado de bolsillo para el cargo inicial docente quedaron supeditados a su aceptación por parte de los docentes.Este martes por la noche los dirigentes de Agmer consultados evaluaban que, ante el rechazo sindical de la propuesta, el Gobierno optaría por pagar solo la recomposición del 5% y no abonar la primera cuota de la suma fija de $40 mil y tampoco se recompondría el mínimo garantizado para el cargo testigo.También este miércoles se conocerán los posicionamientos de los otros tres sindicatos docentes: la Asociación del Magisterio de Enseñanza Técnica (Amet), el Sindicato Argentino de Docentes Particulares (Sadop) y la Unión Docentes Argentinos (UDA).