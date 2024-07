Concejales de Paraná repudiaron por mayoría, la visita de diputados a represores

Con el voto de los concejales que integran los bloques de "Más para Entre Ríos" y "Juntos por Entre Ríos", la legislatura capitalina aprobó por mayoría y sobre tablas un proyecto ingresado "in voce" desde la bancada oficialista por el edil Sergio Elizar mediante el cual se manifestó "el rechazo y repudio más enérgico" a la visita de diputados de La "Libertad Avanza" a un grupo de represores en la cárcel de Ezeiza, entre los que se encontraba Alfredo Astiz, exoficial de la Marina condenado a cadena perpetua por delitos de lesa humanidad.



"Nosotros como pueblo argentino fuimos capaces de juzgar a los criminales del Terrorismo de Estado y condenarlos, vaya entonces el más absoluto repudio, en momentos en los que hay que salvaguardar la democracia frente a discursos del odio, por respeto a los familiares en esa lucha que sigue pendiente respecto a la búsqueda de los nietos y en honor a los 30.000 desaparecidos, no podemos mirar a un costado", afirmó Elizar al fundamentar la iniciativa en el recinto.

"Como legisladores y ciudadanos argentinos debemos exigir que se investiguen los motivos de esa reunión", sostuvo el edil.



En este sentido, el concejal Pablo Donadío (Juntos por Entre Ríos) señaló: "Acabamos de celebrar 40 años de democracia, algunos de nosotros vivimos la última dictadura y la tenemos muy presente, por lo que nos parece inadmisible que un legislador de la democracia a nivel nacional, que en realidad tendría que estar dando cátedra de Derechos Humanos, se le ocurra visitar a genocidas que ya fueron juzgados en el regreso de la democracia, en un juicio que fue destacado a nivel mundial y donde se declaró el Nunca Más".



"Todos los argentinos de bien y sobre todo los que ejercemos una función pública tenemos que hacer mención permanentemente a lo que significó perder por un largo período los valores de la República y vivir en un proceso de falta de libertad, y lo que implicó luego recuperarla", enfatizó.



Finalmente, el concejal de "La Libertad Avanza" Darío Báez manifestó que desde su bloque comparten totalmente las motivaciones que generaron este repudio y los valores de la democracia, más allá de no haber acompañado el proyecto, debido a que las razones de dicha reunión todavía se están investigando.

"Consideramos que La Libertad Avanza no es eso, fue una decisión personal de esos diputados nacionales la de visitar a los genocidas", remarcó.



Sociedades Anónimas en los Clubes

Durante el plenario también se aprobó por mayoría un proyecto de comunicación "in voce", presentado por el concejal Enrique Ríos (Más para Entre Ríos), a través del cual se expresa "la preocupación y rechazo a la posible transformación de las Asociaciones Civiles y/o Clubes Deportivos a constituirse en Asociaciones Anónimas Deportivas



La iniciativa se enmarca en lo dispuesto por el gobierno nacional en los artículos 346 y 347 del Decreto de Necesidad y Urgencia Nº 70/2023, que establecieron la autorización para que los clubes, de manera voluntaria, puedan recibir aportes de capitales privados y el ingreso de empresas al gerenciamiento de las entidades del fútbol.



"Entendemos que al constituirse como sociedades anónimas se pierde el rol social que tienen los clubes de barrio, que es la de contener y darle una posibilidad de desarrollo desde lo deportivo, personal y humano a muchos niños y jóvenes", explicó Ríos.

Y recordó: "Las experiencias que se tienen en nuestro país respecto a este tipo de Sociedades Anónimas no llegaron a buen puerto y terminaron siendo catastróficas para las instituciones".



Protocolo ante situaciones de violencia en el municipio

Entre otras iniciativas también ingresó y fue derivado a la Comisión de Legislación un proyecto de ordenanza presentado por los concejales Luisina Minni, Ana Ruberto, Fernanda Facello Gerez, Susana Farías (Más para Entre Ríos), Silvia Campos, Rosana Toso (Juntos por Entre Ríos) y Romina Todoni (La Libertad Avanza), disponiendo la actualización de la normativa y procedimientos previstos en el abordaje de las violencias, creando el "Protocolo de Actuación ante Situaciones de Violencia en Ocasión de las Relaciones Laborales del Municipio".



En el articulado del texto se precisa que el mencionado protocolo "busca abordar la problemática de violencias que se den en el ámbito laboral municipal o en ocasión de relaciones laborales, distinguiendo aquellas que sucedan por razones de género -afectando a mujeres y LGBTIQ+- de aquellas que configuren acoso laboral o mobbing en consonancia con los tratados Internacionales, la legislación nacional, provincial y local vinculada a la materia y los estándares de prevención, sanción, detección, erradicación y promoción previstos".



Residencias Estudiantiles

En la oportunidad tomó estado parlamentario y fue girado a la Comisión de Legislación un proyecto de ordenanza elevado por el Departamento Ejecutivo Municipal (DEM) mediante el cual se faculta al DEM a donar con cargo a la Universidad Nacional de Entre Ríos (UNER) un inmueble destinado a la construcción de residencias estudiantiles, ubicado sobre calles Bernardo O'Higgins y División de los Andes.



Nueva Prosecretaria del Concejo

Al inicio de la sesión se comunicó la renuncia al cargo de Prosecretaria del Concejo Deliberante de Delfina Silva, la que fue aprobada por unanimidad por el cuerpo legislativo.

A propuesta del presidente del Concejo Deliberante, Sergio David Cáceres, y posterior aprobación por unanimidad de los ediles, la nueva prosecretaria es Johanna Belén Lastra.