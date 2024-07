El Instituto Autárquico de Planeamiento y Vivienda (IAPV) elabora un plan provincial para concluir aproximadamente 2.000 viviendas que quedaron sin terminar de la gestión anterior, pertenecientes a distintos programas. Ya comenzó la reactivación del plan provincial Primero tu Casa y se trabaja para ver cómo hacer lo propio con las que dependen de Nación.



Asimismo, se buscan distintas alternativas que permitan dar más soluciones habitacionales. "Sabemos de antemano que con el IAPV solo no alcanza porque tiene recursos muy exiguos y en el convenio que estamos haciendo con Nación los recursos serán mucho más escasos. Entonces lo que tenemos que buscar es fundamentalmente una reactivación de la economía, que vuelva a aparecer el crédito hipotecario, donde el IAPV puede asistir con lotes con servicio, pueda subsidiar alguna tasa de interés en esos créditos hipotecarios o pueda sencillamente colaborar con el banco como desarrollador inmobiliario. Todo en función de que la obtención de recursos nos permita a nosotros construir más soluciones habitacionales", señaló el presidente del IAPV, Manuel Schönhals.



Mencionó que "cuando asumimos encontramos 2.000 viviendas empezadas en la provincia de Entre Ríos con distintos grados de avance de obra, más allá de viviendas comprometidas por parte del IAPV que no contaban con recursos".



Luego precisó que esas 2.000 viviendas pertenecen a tres operatorias en la provincia: Reconstruir, que en su amplia mayoría están en manos de los municipios; Primero tu Casa, que es la operatoria netamente con recursos provinciales y fundamentalmente ligada con lo que son gremios; y la operatoria Casa Propia que es la que se financia en gran parte con recursos de la Nación Argentina.



Al respecto, señaló que "el financiamiento de Casa Propia en estos momentos está pendiente de un convenio que estamos por suscribir con la otrora Secretaría de Vivienda, que ahora depende de Economía. Habrá un recorte importante porque con esos fondos lo único que vamos a poder concluir son las obras que están por encima del 75 por ciento".



En ese marco, apuntó que lo que se está reactivando desde el Estado entrerriano es "todo lo que es obra provincial. Es decir, con el programa Primero tu Casa tenemos obras en Gualeguaychú, Racedo, Concepción del Uruguay y Chajarí. Esas son las viviendas, con distintos grados de avance, que estamos reactivando y volviendo a poner en condiciones para terminar. Por ejemplo, en Villaguay, se entregarán el 30 de julio. Hemos reactivado esa obra para darle los toques finales, pero así hay otras, como en Federal, que están en un avance del 40, 50 por ciento".



Respecto al Plan Techo, el presidente del IAPV precisó que "se está trabajando con la Fundación Techo y es intención del gobernador Rogelio Frigerio ver la posibilidad de que aquellos extractos de población de gente con muy bajos recursos, que no pueden contribuir con una cuota y que están en condiciones de habitabilidad muy por debajo de las mínimas condiciones -por ejemplo, los que tienen la construcción de silo o techo de silo bolsa- , accedan a una solución".



"El gobernador nos ha impuesto trabajar en esto, sumado a lo que se trabaja con los beneficiarios de IAPV que son los que tienen entre uno y ocho salarios mínimos. Acá estamos hablando de una población donde el Estado tiene que aparecer subsidiando mejores condiciones de vida", apuntó.



Por otro lado, indicó que en junio "se recibieron los datos del Censo ya separados con la provincia. El dato que nos da es que faltarían 100.000 soluciones habitacionales. De esas 100.000 soluciones habitacionales, 42.000 son viviendas que faltan y 61.000 son viviendas que necesitan algún grado de refacción, lo que se dice el déficit cualitativo".



Obras



En el marco del programa Primero tu casa, que se financia con fondos provinciales, se reactiva la construcción de 8 viviendas en Santa Luisa, 40 en Villaguay, 8 en Villa del Rosario, 16 en Santa Elena, 28 En Concepción del Uruguay, 10 en Estancia Grande, 30 en Gualeguaychú, 10 en General Racedo, 16 en Chajarí y 48 en Federal, lo que suma un total de 214. A ello se agrega en una segunda etapa, un total 60 viviendas: 10 en Ramírez, 20 en Urdinarrain y 30 en Paraná.



Por otra parte, en el marco del programa Reconstruir, a cargo de municipios o consorcios y con fondos de nación, hay iniciadas 1.228 viviendas en distintas ciudades.



En tanto, dentro del programa Casa Propia, que depende de aportes de Nación, hay iniciadas 268 viviendas en la provincia, realizándose gestiones para poder concluirlas.



Cuotas



En cuanto al monto mensual que pagan los adjudicatarios, el presidente del IAPV precisó que debieron actualizarlo puesto que estaba desfasado.



Lo que se resolvió fue implementar una cuota mínima que en junio pasado fue de 14.400 pesos, incluyendo fondo de incendio y seguro de vida. Esa cuota alcanza a aproximadamente 13.475 adjudicatarios.