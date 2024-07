Kicillof: "La construcción de la planta de GNL es una inversión muy importante"

El gobernador de la Provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, apuntó hoy contra el presidente Javier Milei luego de que el jefe de Estado lo calificara como “comunista” y “expropiador serial”, por no adherir al Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI), lo que desató un conflicto entre el territorio bonaerense y Río Negro ante la potencial construcción de una planta de GNL en una de las dos jurisdicciones.



“Enoja y, a la vez, entristece escuchar al presidente abordar un tema tan importante de manera tan superficial y grosera. Y, además, con tanta agresividad. No podemos naturalizar que quien conduce el Estado nacional y representa a nuestro país se maneje con tanta irresponsabilidad”, expresó Kicillof a través de un mensaje en redes sociales, donde compartió un fragmento de la entrevista al Presidente en el canal de streaming Neura.



Y agregó: “Porque mientras Javier Milei despliega este espectáculo tragicómico, el desempleo sigue creciendo y la producción sigue cayendo”.



En esa línea, gobernador bonaerense se refirió al conflicto entre la provincia de Buenos Aires y Río Negro ante el posible desarrollo en uno de los dos territorios de una planta de GNL.



La disputa se desató porque la inversión, que rondaría los 50 mil millones de dólares, podría no llegar a territorio bonaerense y mudarse a la provincia sureña ante la negativa de Kicillof de adherir al RIGI.



“La construcción de la planta de GNL es una inversión muy importante tanto para nuestra provincia como para el país. Espero que YPF y Petronas manejen el tema con seriedad y profesionalismo, sin dejarse influenciar por los comentarios trasnochados que escupe a diario el presidente y que ya nos hicieron entrar en conflicto con nuestros socios comerciales más estratégicos como China, Brasil, España, Colombia y Francia”, manifestó Kicillof.



Por otra parte, Kicillof calificó de “ridícula” la competencia con la “provincia hermana” de Río Negro y aseguró que no va a caer en “las provocaciones de un presidente que confunde al país con las redes sociales”.



“La bronca que me causa la improvisación y los desequilibrios del presidente no va a debilitar ninguna de mis convicciones. En este marco, nuestra tarea es urgente: fortalecer un escudo y una red para proteger al pueblo bonaerense de las agresiones de Milei y contribuir a la construcción de una alternativa para la Argentina”, sostuvo el mandatario provincial.



En ese marco, el senador nacional del radicalismo Maximiliano Abad, también se refirió este sábado a la disputa por la cuantiosa inversión que podrían realizar Petronas e YPF en Bahía Blanca y aseguró: “Kicilof elige la confrontación en lugar de trabajar para que los bonaerenses tengan una mejor calidad de vida”.



“La provincia de Buenos Aires está compitiendo con Río Negro para que el proyecto se concrete en Bahía Blanca, hay que actuar ahora y generar las condiciones necesarias”, afirmó el presidente del Comité Provincial de la Unión Cívica Radical de PBA.



Y agregó: “Kicillof no quiere adherir al RIGI, y todavía no envía a la Legislatura la iniciativa que anunció para crear un régimen provincial de promoción de inversiones”.



"Al potencial de la provincia de Buenos Aires, y de Bahía Blanca en particular, hay que acompañarlo con capacidad para interpretar la realidad y determinación política", afirmó Abad.