El exdirector de Discapacidad refutó las afirmaciones de Manuel Adorni

El exdirector de Discapacidad le respondió a Manuel Adorni

La denuncia del Gobierno en la entrega de pensiones por discapacidad

El vocero presidencial, Manuel Adorni, anunció que una auditoría sobre el sistema de pensiones por discapacidad detectó una "actividad fraudulenta a gran escala" en la entrega del beneficio durante las gestiones anteriores. Como ejemplo, utilizó la radiografía de un perro usada para obtener la ayuda.Sin embargo, el exdirector de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), Fernando Galarraga, salió a desmentir los datos que dio el funcionario y negó que su gestión haya entregado el beneficio a una persona que presentó la radiografía de un animal.En su habitual conferencia de prensa, el vocero mostró una placa donde se ven las vértebras de la cola de un animal que supuestamente una persona había presentado para la obtención de una pensión por un trastorno de disco lumbar. "Le otorgaron la pensión por invalidez. Uno puede confundir cualquier cosa, pero ¿qué se pensaban que era la cola del perrito? Este era el nivel de descontrol", expresó.Tras esos dichos, Fernando Galarraga utilizó su cuenta en X y le respondió:, sostuvo el exfuncionario.Además compartió que en el expediente 2022-108550205-APN-CFM#ANDIS se pude ver que la auditoría médica expresa: "Radiografía no perteneciente a un ser humano". Finalmente, le pidió al Gobierno por favor "rectificar la información".Luego de su conferencia de prensa, Adorni explicó que existió "un desvío de fondos sólo en 2023 de casi un tercio de los u$s3.400 millones que se destinaron a pensiones por invalidez laboral en el transcurso de aquel año".Según el Gobierno, la cantidad de pensiones por discapacidad laboral pasó de 79.000 beneficiarios en 2003 a 1,2 millones veinte años después. Adorni, consideró que es un número "estratosférico que no corresponde ni siquiera a un país que haya sufrido guerras militares ni catástrofes naturales".Los primeros resultados de la auditoría que lleva a cabo la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), arrojó que unos 60.000 beneficiarios no cumplen los requisitos porque tienen propiedades o lujos. Por esta razón, el Gobierno convocará a todos los pensionados para evaluar su justificación médica y su situación socioeconómica.