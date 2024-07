“Nos quisieron hacer dos corridas, pero fracasaron”, disparó el Presidende Milei

El presidente de la Nación, Javier Milei, ofreció una extensa entrevista al canal de streaming Neura, en la que abordó diversos temas, desde su plan económico hasta la política local y su relación con el Fondo Monetario Internacional (FMI). En sus declaraciones,Rodrigo Valdés, de actuar "en complicidad" con la oposición contra su gobierno, afirmando queAsimismo, defendió su plan económico y vinculó a Valdés con el ex titular de Hacienda, Sergio Massa.Siempre hay algo para cortar. Todo lo que se pueda cortar lo vamos a cortar. La motosierra no para, estamos todo el tiempo poniéndole combustible".El presidente también criticó duramente a la política argentina, calificándola de "muy roñosa y llena de hijos de puta". Se defendió de las críticas hacia su propuesta de dolarización y atacó al gobernador bonaerense, Axel Kicillof, por su gestión anterior en el Ministerio de Economía. "Kicillof se patinó 50 mil millones de dólares y sigue opinando pelotudeces", afirmó.En relación a la reciente especulación cambiaria, Milei arremetió contra su ex asesor Teddy Karagozian, sin nombrarlo directamente. "Esta semana querían poner el dólar a 1.800, y le dejamos el culo como un mandril. Por eso apareció el osito traidor tratando de generar quilombo para que suba", comentó.A su vez, Milei insistió en que los sectores opositores que habían perdido las elecciones "apostaban" a que su gobierno "estallara rápidamente y en enero tomaban el poder de vuelta"."Apostaban que fuéramos liber-tarados, no libertarios", definió. Además, recordó que durante la campaña electoral La Libertad Avanza fue tratado como “un error” por la oposición.El mandatario también mencionó a los diputados libertarios que visitaron a represores en Ezeiza, indicando que "yo no lo hubiera hecho" y enfatizando la independencia dentro de su espacio político. "Los liberales no somos manada, tampoco manejo a la gente a control remoto, si hay algo que tiene este espacio es libertad", añadió.Finalmente, Milei opinó sobre el mensaje de la vicepresidenta Victoria Villarruel en defensa de Enzo Fernández después de los cánticos racistas contra Francia, destacando que "las cuestiones deportivas las tenés que ir por el lado deportivo y no podes por una cuestión deportiva generar un quilombo institucional en términos diplomáticos. Pero ya está, lo arregló Kari".El presidente también reafirmó su respaldo al ministro de Economía, Luis Caputo, a quien calificó como el, y sostuvo que, pese a las presiones del mercado para devaluar el peso, su gobierno se mantiene firme en su plan económico.