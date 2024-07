La Argentina retomó una denuncia internacional contra Venezuela

La Argentina le comunicó a la Corte Penal Internacional su decisión de reincorporarse a una denuncia contra Venezuela por presuntos delitos de lesa humanidad cometidos por el gobierno del presidente Nicolás Maduro.



“En el día de la fecha, la República Argentina comunicó a la Corte Penal Internacional su decisión de reincorporarse a la remisión efectuada en 2018 sobre la situación en la República Bolivariana de Venezuela, de la que se había retirado en 2021”, expresó este viernes el Ministerio de Relaciones exteriores en un comunicado de prensa.



En esa línea, desde el Palacio San Martín sostuvieron que esta determinación es congruente con las acciones y declaraciones que el Gobierno argentino ha venido adoptando desde el 10 de diciembre de 2023 frente al “deterioro de la situación política y de derechos humanos en Venezuela”.



“La República Argentina continuará bregando por el restablecimiento del estado de derecho y la defensa de los principios de la libertad y la democracia en ese país”, manifestaron desde la cancillería argentina.



La resolución adoptada por el Ministerio que conduce Diana Mondino se produjo en medio de la creciente tensión entre el Gobierno nacional y el país del norte de América del Sur.



En ese marco, luego de que que el venezolano calificara al mandatario Javier Milei de “malparido” y lo responsabilizara de querer “boicotear” los comicios en Venezuela, el vocero presidencial Manuel Adorni sostuvo que Maduro “es un personaje que siempre ha sido un dictador y sus palabras no ameritan un análisis”.



“Lo que pueda decir Maduro, un dictador, un imbécil como Maduro no dejan de ser palabras de un dictador…Nos preocupa por el pueblo venezolano, que no haya democracia en Venezuela, en virtud de lo que pueda ocurrir en las próximas elecciones”, sentenció Adorni, en la habitual conferencia de prensa.