Proponen proyecto para efectuar pago de propinas por medios electrónicos

Mientras crece la expectativa por la dilatada presentación de la Ley Hojarasca, Federico Sturzenegger anunció una nueva medida en su rol de ministro de Desregulación y Transformación del Estado: la posibilidad de pagar electrónicamente propinas.



"En unos días vamos a dar a conocer un proyecto que permitirá el pago de propinas utilizando medios electrónicos: una práctica común en el mundo pero que los argentinos no podían elegir", señaló el ministro.



Posteriormente, en su cuenta de la red social X, explicó que "la propina seguirá siendo voluntaria, de ninguna manera será obligatoria. En definitiva, el único cambio es que podrá sumarse al ticket. Tampoco será parte del salario, por lo que no generará ninguna contingencia laboral a los empresarios del sector".



Antes de prometer más detalles sobre la propuesta, comentó que "es un proyecto donde todos ganan: trabajadores, empresarios y consumidores. Dar más opciones siempre es beneficioso. De eso se trata un sistema de mayor libertad económica que propone el Presidente Javier Milei". Qué es la ley Hojarasca, el primer proyecto de Federico Sturzenegger como ministro La fase 2 del Gobierno de Javier Milei ya está en marcha. El asesor de Gobierno y expresidente del Banco Central, Federico Sturzenegger, juró como nuevo ministro de Desregulación y Transformación del Estado y se prepara para impulsar su primer proyecto legislativo: la "ley Hojarasca".



En sus primeras declaraciones, Sturzenegger remarcó la prioridad que le dará "la agenda de la libertad económica. Está esa famosa frase de que 'a más leyes, menos Justicia hay'. Yo creo que Argentina está sobrecargada de normas y regulaciones y el Presidente me ha pedido que avancemos en sacarle ese pie encima a la actividad productiva, que es una de las maneras más eficaces que tenemos de promover la actividad económica, el empleo y el crecimiento".



Posteriormente, expresó que su segundo objetivo será "la transformación del Estado. Se ha aprobado la ley Bases, que le da al Gobierno un año para encarar el proceso de reforma del Estado". "Me parece importante recalcar la frase del Presidente: 'No hay plata'. Cada peso que gasta el sector público es un peso que alguien paga, ya sea con impuestos o con impuesto inflacionario, que se paga con emisión".