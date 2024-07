La Cámara de Casación ratificó la prisión preventiva contra Alperovich

La Cámara Nacional de Casación ratificó la prisión preventiva para el ex gobernador de Tucumán José Alperovich quien fue condenado por nueve hechos de abuso sexual contra su sobrina y ex asesora entre diciembre 2017 y marzo de 2018, ocurridos en la Ciudad de Buenos Aires y la provincia norteña.



El ex mandatario provincial recibió 16 años de cárcel y fue inhabilitado para ejercer cargos públicos el pasado 18 de junio, tras el juicio que se llevó a cabo en los tribunales de Capital Federal.



De esta manera, el ex senador continuará detenido en el penal de Ezeiza por decisión del juez federal Juan Ramos Padilla.



Los defensores de Alperovich habían apelado la sentencia y la prisión preventiva, al tiempo que pidió su liberación. En este sentido, el abogado Augusto Garrido recurrió la medida judicial y sostuvo que el político “se ajustó a derecho”.



"Se trata de una persona de 69 años que al momento de su detención atravesaba el postoperatorio de una cirugía neurológica asociada a su columna vertebral, y sufría varias afecciones a su salud, algunas pendientes de constatación y otras verificadas, tales como hipertiroidismo, hipertensión y antecedentes coronarios", refirió Garrido sobre el estado de salud de su cliente.



De los hechos de abuso sexual, dos tuvieron lugar en el departamento que Alperovich posee en Puerto Madero, pero los casos más graves se produjeron en marzo del 2018 en la provincia de Tucumán.