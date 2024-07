La empresa FADEMI instó a “cuidar las fuentes de trabajo” tras 13 días de paro

Sociedad El Sindicato de Petroquímicos realizó una protesta en Larroque

Un número importante de afiliados al Sindicato de Petroquímicos protagonizó en la mañana de este jueves una fuerte protesta en la localidad de Larroque, en el marco del conflicto que mantiene la empresa FADEMI con trabajadores de la planta que opera en la mencionada ciudad entrerriana.En una nota entregada al Concejo Deliberante, el Sindicato de Petroquímicos calificó de “grave conflicto colectivo” lo que ocurre en FADEMI Larroque, y responsabiliza a la empresa por los perjuicios a los que estarán expuestos los trabajadores.En tanto, esta tarde, la empresa FADEMI, emitió un comunicado que fue enviado a este medio y en el mismo, sostiene que queda “en evidencia la mecánica (del sindicato) de generar conflictividad a efectos de no trabajar”, resaltó.En el escrito, responde a cada uno de los cuestionamientos del Sindicato de Petroquímicos y instó a los trabajadores “cuidar las fuentes de trabajo”. Además, la firma que emplea a más de 100 personas en Larroque, ratificó que “procederá a seguir descontando a aquellas personas que se nieguen a trabajar. El que no trabaja no cobra”, remarcó FADEMI.